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​«Летающая тарелка» в Алматы
Елена Брусиловская

Более того, сам этот дом наз­ван весьма многозначительно – Розуэлл. Для непосвященных поясню: Розуэлл – это небольшой город в американском штате Нью-Мексико, где в июле 1947 года якобы разбился инопланетный космический корабль. Правда это или нет, утверждать не берусь, но начиная с конца 1970-х годов этот инцидент стал причиной ожесточенных споров ученых и энтузиастов-уфологов из-за невыясненной природы обнаруженного там объекта.

НАСА, например, утверждает, что это был метеозонд, который запускался в рамках секретной программы «Могул». По другим источникам, причем весьма солидным, в Розуэлле потерпел крушение внеземной корабль, управлял которым пилот-инопланетянин. Все это якобы было захвачено и засекречено правительством США.

Позже розуэллский инцидент получил огласку, о нем было снято несколько документальных фильмов, которые можно увидеть в Интернете. Один из них с «сенсационными видеокадрами», впервые показанный в 1995 году, принадлежит английскому кинопродюсеру Рэю Сантилли, где якобы запечатлено вскрытие мертвого пришельца, разбившегося в Розуэлле. Сейчас эти кадры многие считают подделкой, что не помешало Сантилли сделать на своем фильме состояние.

Но вернемся в Алматы, который отныне может с полным правом претендовать на свое место в уфологическом списке. В «розуэллском доме», помимо всего прочего, расположена столовая, которая непритязательно называется – UFO, английский аналог аббревиатуры НЛО – нео­познанный летающий объект – unidentified flying object. Ее интерьер имитирует внутреннее помещение космического корабля – множество «иллюминаторов», стены и потолок отливают холодным металлическим блеском, вместо привычных ламп – «огни инопланетного корабля», даже дизайн стульев и столов выдержан в «космической» тематике. А чтобы посетители не забывали, где они находятся, – на стене огромная картина-панно с изображением инопланетянина рядом с космическим кораблем.

Но и это еще не все – летающую тарелку на крыше дома охраняют 4 закованных в латы рыцаря, присутствие которых, признаюсь, поставило меня в тупик. Чтобы прояснить ситуацию, я отправилась на встречу с хозяином столь необычного строения Валерием Косенко, который рассказал, что это здание со всем его антуражем было не только придумано сотрудниками его фирмы, но и построено собственными руками, так называемым хозспособом.

– Что касается рыцарей, то, как мы считаем, рыцарь – это символ благородства, чести, доб­лести, справедливости. Сначала появилась идея сделать четырех рыцарей. Это число тоже не случайное: они олицетворяют 4 стихии: воды, земли, воздуха и огня. Вечером, когда на город спус­каются сумерки, наши рыцари светятся каждый своим цветом: воздуха – белым, огня – красным, земли – зеленым, воды – синим, – поясняет он. – Огнями мерцает и летающая тарелка на крыше. Ее мы придумали позже, когда уже поставили четырех рыцарей на башне дома. Фантазия-то у людей работает, вот ребята и предложили сделать крышу в форме летающей тарелки, которую мы тоже создали сами. Да и все, что вы здесь видите, сделано руками наших сотрудников – сами придумывали, сами проектировали, сами делали расчеты, сами создавали эти объекты. Нас вдохновлял и известный фильм «Пятый элемент», где также фигурируют 4 стихии плюс пятый элемент – человеческий разум.

– Валерий Михайлович, сами-то Вы были в Розуэлле?

– Не был, но НЛО видел. В один из дней, еще когда мы строили это здание, я стоял на крыше. Помню, это был полдень, небо чистейшее, я поднял голову и увидел, как со стороны гор высоко над городом стремительно пролетел сигарооб­разный объект. Это явно был не самолет, потому что он двигался необыкновенно быстро, но я отчетливо его видел.

– Может, ваше здание притягивает к себе неопознанные объекты?

– Кто знает? Но тогда еще «тарелки» на крыше не было.

– А как алматинцы относятся к вашему Розуэллу?

– Очень интересуются. Некоторые мне говорили, что почему-то с опаской проходят мимо здания, даже боятся войти внутрь. Их словно что-то останавливает. Но большинству наш дом нравится, около него постоянно фотографируются. К нам приезжают и любители непознанного, которые считают, что здесь возникает какая-то мистическая связь с космосом.

…Есть ли такая связь на самом деле, не знаю, но, глядя на столь неординарное строение, мне вспоминается фильм «Город мастеров». Вот и у нас не перевелись еще мастера, которые могут делать необыкновенные вещи. Согласитесь, без талантливых людей, полных самых невероятных фантастических идей, наша жизнь была бы скучна и неинтересна. Спасибо, что они есть.

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