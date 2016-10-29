​Летающие гири

В Актобе состоялось торжественное открытие чемпионата мира по гиревому спорту. На трибунах Дворца спорта «Коныс» фактичес­ки не оказалось свободных мест – такой огромный интерес вызвал турнир, впервые проводящийся в регионе. То, что он состоялся именно в Актобе, вполне объяснимо: область на широкую ногу поставила этот вид спорта и взрастила целую плеяду силачей, известных всему миру. Достаточно назвать имя 12-кратного чемпиона мира Евгения Гончарова.

Как уже сообщалось ранее, на первенство планеты съехались 440 спортсменов из более чем тридцати стран мира. С их представления и началось официаль­ное открытие турнира. Самое большее число гиревиков прибыло из России – 115. На втором месте Казахстан – 90. Только актюбинский регион представляют 18 атлетов.

С приветственным словом к участникам чемпионата обратился аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев. Он пожелал им больших спортивных достижений, подчеркнув, что нынешний турнир для казахстанцев знаковый, поскольку проходит в год 25-летия Независимости страны.

Поздравил участников и президент международного союза по гиревому спорту Игорь Солодов. В честь большого спортивного праздника состоялось красочное театрализованное представление с участием артистов, творчес­ких коллективов, представителей детско-юношеских спортивных школ.

В первый день на помост вышли вначале мужчины для участия в длинном цикле – подъеме двух гирь по 32 кг каж­дая в одном движении. Далее выступили женщины. Вес гири для них в рывке был предусмотрен в 24 кг. Завершила первый день состязаний эстафета команд в виде длинного цикла с 32-кило­граммовой гирей без возрастных ограничений.

Весьма зрелищной и напряженной получилась борьба у спортсменов-профессионалов. При этом порадовал Евгений Гончаров. В длинном цикле Евгений поднял две гири по 32 кг каждая в одном движении 82 раза и завоевал «серебро»! Чуть-чуть его опередил рекордсмен из России, которому и досталось «золото».

Казахстанская команда на чемпионате показывает хорошие достижения: в общей копилке уже десятки медалей. Состязания гиревиков продлятся еще три дня.