"Летел с бешеной скоростью": лифт врезался в крышу дома в Алматы

В одном из жилых комплексов города Алматы лифт, пролетев 25 этажей, врезался в крышу здания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Инцидент произошел 29 июня. Кадры с места ЧП шокировали Казнет.

«Лифт в ЖК «Mega Towers» врезался в 25-ый этаж. Мы с семьей спускались с четвертого этажа в лифте. Когда он спустился на первый этаж, вышли все, кроме меня. Двери не успели закрыться, и лифт очень быстро начал ехать на верхний этаж. Я думал его кто-то вызвал и не закрыл двери. После этого он очень быстро доехал до седьмого этажа и начал лететь вверх еще быстрее вплоть до 25-го этажа с сильнейшим ударом в крышу здания», – говорится в описании к видео.

В акимате Алматы подтвердили информацию о происшествии. Сообщается, что на место выехали специалисты управления жилищной политики для выяснения обстоятельств случившегося.

«Специалистами отдела контроля лифтового оборудования КГУ «Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы» осуществлен выезд по данному адресу, в ходе которого проведен визуальный осмотр лифта. Причины случившегося выясняются совместно с обслуживающей организацией», – прокомментировали в акимате.