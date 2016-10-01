​Летели шайбы мимо

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Абзал КАМБАР
фото с сайта ХК «Торпедо»

По ходу игры казахстанские хоккеисты отыгрывались дваж­ды – шайбы в составе «барсов» забросили Найджел Доус и новичок команды канадец Кори Тривино. К сожалению, в дополнительное время команда пропустила еще одну шайбу. Теперь «Барыс» ждут три домашних поединка: с нижнекамским «Нефтехимиком», казанским «Ак барсом» и тольяттинской «Ладой». Первая игра состоится 3 октября.

В это же время в рамках Молодежной хоккейной лиги «Снежные барсы» дома уступили в овертайме челябинским «Белым медведям» – 1:2, а усть-каменогорский «Алтай» (и тоже в родных стенах) потерпел сокрушительное поражение от «Омских ястребов» – 3:11.

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