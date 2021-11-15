Летевший в Египет самолет вынужденно сел в Актау

Лайнер, летевший из города Нур-Султана в Египет, совершил вынужденную посадку в аэропорту Актау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.
«Авиарейс сообщением Нур-Султан – Шарм-Эль-Шейх пришлось посадить в аэропорту Актау из-за 59-летней жительницы столицы, которая, злоупотребив алкогольными напитками, нарушала правила поведения на воздушном судне. Правонарушительница вела себя агрессивно, на замечания бортпроводников не реагировала», - отметил первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.
По его словам, в Актау гражданка по акту командира вышеуказанного воздушного судна была передана сотрудникам Линейного отдела полиции для принятия мер.
«Транспортные полицейские составили в отношении женщины административные протоколы по части 1 статьи 440 (распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и по части 1 статьи 566 КоАП РК (нарушение правил поведения на воздушном судне)», - резюмировал полковник полиции.
С начала текущего года транспортные полицейские за различные административные правонарушения к административной ответственности привлекли более 40 тысяч граждан, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде – 3 784 лица.