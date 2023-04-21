Летим на курорт!

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Ксения Киселева

Казахстан открывает новые направления для въездного туризма.

фото Юрия Беккера

Международный бизнес-форум The Heart of Central Asia, завершившийся в Алматы, собрал более тысячи представителей турис­тической индустрии. Эксперты из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, ОАЭ, Египта, Вьетнама, Таиланда встретились, чтобы обсудить последние тренды и новинки отрасли, среди которых была и тема растущего потенциала въездного туризма нашей страны.

Среди приглашенных были представители бизнеса гостеприимства соседних государств, иностранных и локальных авиакомпаний, а также европейских и местных туристических ассоциаций. А участники с казахстанской стороны – в основном специалисты туристических агентств и туроператоров – смогли посетить информационные семинары и обучающие мастер-классы, пообщаться с первыми лицами крупнейших гостиничных брендов в государствах популярных туристических направлений и изучить предложения европейских туркомпаний.

В официальную часть мероприя­тия входило подписание меморандума о развитии въездного туризма и обсуждение его ближайших перспектив, для этого бизнес-форум посетили представители Министерства культуры и спорта РК, акиматов Алматы и регионов.

Как отметил в своем выступлении министр культуры и спорта Асхат Оралов, кроме Алматы, признанной культурной столицей Казахстана, в стране достаточно много дестинаций с таким же мощным туристическим потенциалом. Среди успешно разрабатываемых направлений – Мангистау и Туркестан, но фактически в каждом из двадцати регионов есть редкие по своей природной и исторической ценности места, которые могут быть интересны как иностранным, так и казахстанским туристам. Внимание на новые направления должно существенно изменить общую картину туристической привлекательности нашей страны.

– По итогам прошлого года, несмотря на постпандемийный период, Казахстан посетили около миллиона иностранцев, – сообщил Асхат Оралов. – В этом году стоит цель – довести поток туристов до полутора миллионов человек. В целом в рамках концепции развития туризма в нашей стране мы планируем к 2029 году довести количество туристов, посетивших различные регионы, до четырех миллионов. Но усилиями одного только министерства достичь этого не получится, поэтому нужна поддержка туристического бизнеса. И я надеюсь, наше сотрудничество позволит успешно развивать туризм в Казахстане.

Свои подписи в меморандуме поставили управляющий директор АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» Даниел Сержан­улы, первый зампредседателя правления НПП «Атамекен» Максат Кикимов и генеральный директор туроператора ANEX Tour Kazakhstan Бунядов Рашад Рамиз оглы.

Основное содержание подписанного документа – развитие сотрудничества в области туризма и партнерских соглашений, содейст­вие в продвижении туристских продуктов. Проще говоря, каждая из сторон берет на себя обязательства к сотрудничеству в области въездного и выездного туризма, обмена информацией о стратегиях его планирования и развития – это касается инфраструктуры, логис­тики, аналитики и статистики.

Интерес сторон заключается также в привлечении на казахстанский рынок не только туристов, но и новых деловых партнеров из-за рубежа, что способствовало бы повышению качества туристических продуктов и конкурентности среды. Обсуждались планы проведения в будущем совместных мероприятий: конференций, туристских выставок, форумов, других специальных региональных ивентов.

Практические шаги на этом пути были сделаны еще в прошлом году – состоялся первый в истории казахстанского туризма въездной чартерный рейс из Уфы в Актау. В этом сезоне планируется увеличение географии чартерных рейсов: прямые вылеты в Актау будут выполняться авиакомпанией Red Wings из Москвы, Екатеринбурга и Казани.

На деловой встрече о потенциале Мангистауской области возник отдельный разговор, ее считают одной из самых перспективных на сегодняшний день. Туристам здесь доступны разные виды отдыха: не только пляжный, но и активный, и культурный – в регионе насчитывается около четырех сотен святых мест, тысячи природных и исторических памятников.

С каждым годом растет число желающих посетить эти места. Прежде всего такой популярности способствует улучшение инфраструктуры прибрежных городов. Например, путешественникам стали доступны туры в единственный отель в Казахстане, работающий по системе «все включено». Начали появляться курортные комплексы с добротной инфраструктурой и качественным сервисом.

В целом договоренности, достигнутые на мероприятии, как ожидается, будут способствовать улучшению туристической индуст­рии не только Казахстана, но и стран-участниц. Два дня активного нетворкинга в кругу коллег, партнеров и единомышленников из разных стран позволили профессионалам туристической отрасли обменяться опытом, обсудить актуальные воп­росы развития турбизнеса, познакомиться с новыми партнерами и расширить круг деловых контактов.

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