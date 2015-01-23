Летит вперед степная антилопа Свежий выпуск 620 Ольга МАЛАХОВА

Симпатичное своеобразное животное вызвало у детей такое огромное желание, как можно лучше и интереснее рассказать о нем самыми разными способами, что жюри решило присвоить еще 100 поощрительных наград помимо Гран-при и 24 призовых мест.

Дети от 6 до 15 лет направляли в АСБК свои стихотворения, рисунки, научные работы, эссе и видеоролики. Все они посвящены антилопе казахской степи и показывают бережное и ответственное отношение и к уникальному животному, по облику похожему на овцу на высоких тоненьких ногах, и к местам его обитания.

Гран-при завоевали работы из искусственной кожи Жауына Рахимова и Жангельды Татаринова из карагандинской школы № 82. Кстати, из Карагандинской и Северо-Казахстанской областей участников оказалось больше всего. Многие участники занимаются в различных студиях, станциях юных натуралистов.

Главным во всех работах, судя даже по названиям, был посыл к защите древнего животного, экологическая тема – «Не стреляйте в нас», «Молодость сайгака – молодость Казахстана», «Рассказ маленького сайгачонка», «Историческое достояние страны». В изображениях, мягких игрушках юные авторы передали самую примечательную деталь внешнего вида сайгака – вздутую горбатую мордочку с нависающим над ртом мягким подвижным хоботком. И, пожалуй, все работы вызывают симпатию и желание защитить, оградить это необыкновенное существо. А защищать его нужно – в 2002 году Международный союз охраны природы отнес этот вид к «находящемуся в критическом состоянии». Его количество сократилось катастрофически – от миллиона особей до 50 тыс., по данным 2008 года. Сейчас сайгаки обитают только в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, России и Монголии.

Дети, участвовавшие в конкурсе, узнали за это время немало о вымирающей антилопе и из рассказов учителей, и из книги Чингиза Айтма­това «Плаха», где он описывает страшную картину массового истребления животных. И сами создали работы, которые будут использоваться ассоциацией для экологического образования и просвещения в рамках различных природоохранных проектов. АСБК планирует выпустить сборник лучших стихов и рисунков, авторами которых станут участники конкурса. Все они получили благодарственные письма и значки с изображением сайгака. А победителям отправлены призы – флэшки, комиксы и плакаты о сайге.

Инициативу поддержали некоммерческое акционерное общество Haileybury Almaty и международная организация «Фауна и Флора Интернэшнл».



