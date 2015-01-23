Летит вперед степная антилопа

Свежий выпуск
620
Ольга МАЛАХОВА
Симпатичное своеобразное животное вызвало у детей такое огромное желание, как можно лучше и интереснее рассказать о нем самыми разными способами, что жюри решило присвоить еще 100 поощрительных наград помимо Гран-при и 24 призовых мест.
Дети от 6 до 15 лет направляли в АСБК свои стихотворения, рисунки, научные работы, эссе и видеоролики. Все они посвящены антилопе казахской степи и показывают бережное и ответственное отношение и к уникальному животному, по облику похожему на овцу на высоких тоненьких ногах, и к местам его обитания.
Гран-при завоевали работы из искусственной кожи Жауына Рахимова и Жангельды Татаринова из карагандинской школы № 82. Кстати, из Карагандинской и Северо-Казахстанской областей участников оказалось больше всего. Многие участники занимаются в различных студиях, станциях юных натуралистов.
Главным во всех работах, судя даже по названиям, был посыл к защите древнего животного, экологическая тема – «Не стреляйте в нас», «Молодость сайгака – молодость Казахстана», «Рассказ маленького сайгачонка», «Историческое достояние страны». В изображениях, мягких игрушках юные авторы передали самую примечательную деталь внешнего вида сайгака – вздутую горбатую мордочку с нависающим над ртом мягким подвижным хоботком. И, пожалуй, все работы вызывают симпатию и желание защитить, оградить это необыкновенное существо. А защищать его нужно – в 2002 году Международный союз охраны природы отнес этот вид к «находящемуся в критическом состоянии». Его количество сократилось катастрофически – от миллиона особей до 50 тыс., по данным 2008 года. Сейчас сайгаки обитают только в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, России и Монголии.
Дети, участвовавшие в конкурсе, узнали за это время немало о вымирающей антилопе и из рассказов учителей, и из книги Чингиза Айтма­това «Плаха», где он описывает страшную картину массового истребления животных. И сами создали работы, которые будут использоваться ассоциацией для экологического образования и просвещения в рамках различных природоохранных проектов. АСБК планирует выпустить сборник лучших стихов и рисунков, авторами которых станут участники конкурса. Все они получили благодарственные письма и значки с изображением сайгака. А победителям отправлены призы – флэшки, комиксы и плакаты о сайге.
Инициативу поддержали некоммерческое акционерное общество Haileybury Almaty и международная организация «Фауна и Флора Интернэшнл».

Популярное

Все
Большинство погибших при землетрясении в Афганистане – женщины
Уникальную операцию на сердце провели в Усть-Каменогорске
Казахстан и ЕС обсуждают горизонтальное соглашение по воздушному сообщению
Звезда TikTok лидирует в опросах перед выборами президента Аргентины
Александр Бублик вышел в финал турнира в Антверпене
Список грантов в докторантуру опубликовали в Казахстане
Умер легендарный футболист Бобби Чарльтон
Не Барби. И это просто замечательно
«Актобе» сыграл вничью с аутсайдером, но имеет шансы на «серебро»
Казахстанка сыграла на кобызе в небе в честь Дня Республики
Вопросы улучшения сервиса на вокзалах Актюбинской области поднял министр транспорта
Автодорога «Кандыагаш-Эмба» будет отремонтирована в 2024 году
Цена бутылки выставленного на Sotheby's виски может дойти до $1,4 млн
Первый снег ожидается в Астане в понедельник
Уральцы добились отмены повышения проезда на общественном транспорте
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Спорт споткнулся о тендер?
Международную премию имени Тараса Шевченко получил выдающийся казахский писатель Роллан Сейсенбаев
Во Франции эвакуированы Лувр, Версальский дворец и Лионский вокзал
Предъявите паспорт, гражданин!
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Впереди – турниры в Испании
А ведь могли решить на месте
Яблоневый сад превратили в наркоплантацию в Алматинской области
Как селу прокормить страну
Трудовая миграция: плюсы и минусы
Мозг vs Искусственный интеллект: кто кого?
Полицейская машина с нарушителем опрокинулась в кювет в Костанайской области
Пекин: действия Израиля в секторе Газа вышли за пределы самообороны
Казахский язык вернули в программу вуза в Париже
Новое сильное землетрясение произошло в Афганистане
Названа предварительная причина смерти мобилографа "Ирины Кайратовны"
Стоимость за экспресс-выдачу удостоверения личности в Казахстане собираются снизить
Токаев о победе Алимханулы: Жанибек показал миру красоту и мощь казахского стиля бокса
Казахстан уступил Дании в отборочном матче Евро по футболу
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Все для счастливых пенсионеров
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы

Читайте также

Путешествие в один клик
Судьба больших проектов зависит от мелочей
Требуется качественная подготовка
Самое передовое

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]