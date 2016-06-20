​Летние подряды

В Шымкенте студенческие отряды «Жасыл ел» уже приступили к работе. Для этого заключены договоры с коммунальными предприятиями ЛТД «Тұрмыс», «Шымкент жасыл қала», ТОО «Бәйтерек» ЛБ» и «Созақ сәулет». Они будут выплачивать заработную плату студенческой молодежи, обеспечат их единой формой для работы.

В рамках программы «Жасыл ел» подписан меморандум, предполагающий проведение работ по благоустройству, озеленению, посадке деревьев и зеленых насаждений в Шардаре, Казыгурте, Кентау, Туркестане и Сарыагаше. Итоги трудового лета будут подведены накануне нового учебного года. На торжественной церемонии закрытия сезона назовут победителя конкурса «Жасыл ландшафт».