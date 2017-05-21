Культура
Летний кинотеатр в Алматы приглашает на второй показ казахстанских фильмов
Сегодня, 21 мая, летний кинотеатр Ботанического сада Алматы проведет свой второй показ отечественного кино, сообщает brod.kz.

Воскресным вечером зрителям покажут две комедийные ленты Нуртаса Адамбая "Келинка Сабина" и "Келинка Сабина 2".

Сбор гостей начинается на кленовой поляне Ботанического сада в 18.30. Начало киносеанса в 19.30. Зрителям необходимо принести с собой теплые пледы, зонтики и дождевики, на случай, если погода переменится и пойдет дождь.

Комедия "Келинка Сабина" – полнометражный фильм, повествующий об известном персонаже популярного скетч-кома "KZЛандия" – городской девушке Сабине. По сюжету избалованную дочь бизнесмена Сабину крадет пастух Жанибек. Свою невесту он привозит в село Жугеры. Если раньше Сабина мечтала выйти замуж за арабского шейха и жить в Дубае, то теперь ее единственная мечта – сбежать из аула. Но все попытки героини заканчиваются неудачей.

Главную героиню сыграл Нуртас Адамбай. Он также выступил продюсером, режиссером и автором сценария двух частей. В картинах также снялись Айнур Ильясова, Есжан Хамидулин, Карлыгаш Мухамеджанова, Жан Избасар, Марат Сарсенбаев, Ерлан Касымжанулы и другие.
На большие экраны "Келинка Сабина" вышла в ноябре 2014 года, а в марте 2016 вышла вторая часть "Келинка Сабина 2".

Главным спонсором и организатором бесплатного летнего кинотеатра является благотворительный фонд "Халык" при Народном банке Казахстана. Также организаторами показа стали общественный фонд "Фонд развития Главного ботанического сада", Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт ботаники и фитоинтродукции" КН МОН РК и кинопортал "Бродвей".

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