Летний маршрут

Триста миллионов тенге предусмотрели в городском бюджете на организацию летнего отдыха детей.

В городском управлении образования подсчитали, что 186 тысяч школьников проведут летние каникулы с пользой для себя и своего здоровья в городских и загородных лагерях. Есть категории детей, которые отдохнут за счет средств местного бюджета, а есть и такие, чей организованный отдых оплатят родители.

В летнем загородном лагере, расположенном в полутора часах езды от Шымкента на излучине рек Аксу и Арысь, отдохнут более 7 тыс. детей из малообес­печенных семей. Там же ждут 147 воспитанников детских домов и 260 учащихся школы для одаренных детей «Дарын».

Первый заезд в лагерь 6 июня. Летний отдых включает несколько смен и продлится до середины августа. Вожатые и воспитатели приготовили разнообразную программу, где будут обучающие занятия и кружки по интересам, спортивные секции и подвижные игры на свежем воздухе, купание в бассейне, «вылазки» на природу и новые знакомства. Как видим, летние каникулы помогут ребятам обрести новые знания и практические навыки.

На организацию отдыха в загородных лагерях в бюджете города предусмотрено 300 млн тенге. Отдохнуть в этом загородном лагере может любой школьник при условии, что путевку оплатят родители.

В городе тоже есть где отдохнуть. Традиционно Дворец школьников приглашает в летний лагерь «Балдаурен», который открывается в первый день лета. По информации директора Дворца школьников г. Шымкента Бакытжана Мустафаева, стоимость 10-дневного отдыха обойдется в 15 тыс. тенге на одного ребенка. Программа рассчитана на весь день и включает трехразовое питание, занятия в развивающих кружках, купание в бассейне, участие во флешмобах и концертах.

В 130 городских школах тоже готовятся к организации летнего отдыха. Детям предлагают на выбор занятия в творческих кружках и спортивных секциях. Спонсоры-предприниматели готовы поддержать 26 тыс. детей, взяв на себя расходы по их питанию и приобретению канцелярских товаров, спортивного инвентаря.

Всесторонне творческое развитие и насыщенное лето планируют и 17 дворовых клубов. Занятия будут бесплатными. А еще детям обещают поездки на экскурсии по историко-культурным местам Шымкента и Туркестанской области.

Конечно же, никто не отменял самый распространенный вид летнего отдыха – каникулы в ауле, у бабушек и дедушек. Вот где раздолье: экологически чис­тые натуральные продукты, природа, спортивные игры и приобщение к труду, позволяющее познакомиться с сельским укладом.