Свежий выпуск
Летний маршрут
Любовь Доброта, Шымкент

Триста миллионов тенге предусмотрели в городском бюджете на организацию летнего отдыха детей.

В городском управлении образования подсчитали, что 186 тысяч школьников проведут летние каникулы с пользой для себя и своего здоровья в городских и загородных лагерях. Есть категории детей, которые отдохнут за счет средств местного бюджета, а есть и такие, чей организованный отдых оплатят родители.

В летнем загородном лагере, расположенном в полутора часах езды от Шымкента на излучине рек Аксу и Арысь, отдохнут более 7 тыс. детей из малообес­печенных семей. Там же ждут 147 воспитанников детских домов и 260 учащихся школы для одаренных детей «Дарын».

Первый заезд в лагерь 6 июня. Летний отдых включает несколько смен и продлится до середины августа. Вожатые и воспитатели приготовили разнообразную программу, где будут обучающие занятия и кружки по интересам, спортивные секции и подвижные игры на свежем воздухе, купание в бассейне, «вылазки» на природу и новые знакомства. Как видим, летние каникулы помогут ребятам обрести новые знания и практические навыки.

На организацию отдыха в загородных лагерях в бюджете города предусмотрено 300 млн тенге. Отдохнуть в этом загородном лагере может любой школьник при условии, что путевку оплатят родители.

В городе тоже есть где отдохнуть. Традиционно Дворец школьников приглашает в летний лагерь «Балдаурен», который открывается в первый день лета. По информации директора Дворца школьников г. Шымкента Бакытжана Мустафаева, стоимость 10-дневного отдыха обойдется в 15 тыс. тенге на одного ребенка. Программа рассчитана на весь день и включает трехразовое питание, занятия в развивающих кружках, купание в бассейне, участие во флешмобах и концертах.

В 130 городских школах тоже готовятся к организации летнего отдыха. Детям предлагают на выбор занятия в творческих кружках и спортивных секциях. Спонсоры-предприниматели готовы поддержать 26 тыс. детей, взяв на себя расходы по их питанию и приобретению канцелярских товаров, спортивного инвентаря.

Всесторонне творческое развитие и насыщенное лето планируют и 17 дворовых клубов. Занятия будут бесплатными. А еще детям обещают поездки на экскурсии по историко-культурным местам Шымкента и Туркестанской области.

Конечно же, никто не отменял самый распространенный вид летнего отдыха – каникулы в ауле, у бабушек и дедушек. Вот где раздолье: экологически чис­тые натуральные продукты, природа, спортивные игры и приобщение к труду, позволяющее познакомиться с сельским укладом.

Популярное

Все
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ.
Грани развития Алматы
Эксперты высказались о новых поручениях Токаева по реформированию научной сферы
Череда долгостроев может стать хронической болезнью Петропавловска
Поборы в школах Карагандинской области продолжаются, несмотря на предупреждения Антикора
Под счастливым шаныраком
О чем говорил Токаев на юбилейной сессии Национальной академии наук
Гены, память и искусство
Работать днем и ночью
Железное вдохновение
Почему задерживается сдача парка "Желтоксан" после ремонта в Алматы
В Кызылорде дворники будут ездить в городских автобусах бесплатно
Женский взгляд на новые реформы в Казахстане
Опасное дно
Встреча с наблюдателями от СНГ
Посвящается театру
Как беззаботное детство трансформируется в баззащитное
Раскраски на колесах
Фактор идентичности и консолидации
Реальная помощь
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта
Известному ученому, тюркологу Мырзатаю Жолдасбекову исполняется 85 лет
Иностранные дипломаты оценили ход подготовки к референдуму в Казахстане
Референдум-2022: шаг за шагом к модернизации
Что мы знаем о Тайбуге-би – легендарном основателе тюркской династии сибирских правителей
Кризис стоимости жизни в Великобритании спровоцировал бум магазинных краж
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Свежий выпуск
У женсовета свои доводы
Свежий выпуск
Важен голос каждого
Свежий выпуск
Культурный диалог
Свежий выпуск
Взгляд со стороны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]