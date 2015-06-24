Летняя сессия на стадионах

На сегодня лидерство в общекоманд­ном зачете удерживают студенты КазНУ им. Аль-Фараби (Алматы), Южно-Казахстанского государственного университета (Шымкент), Евразийского национального университета им. Л. Гумилева (Астана), которые основательно подготовились к универсиаде.Например, к турниру по пляжному волейболу в КазНУ реконструировали, обновили четыре стационарные волейбольные площадки, отвечающие всем международным стандартам. На таком замечательном песочном поле медали оспаривали 12 университетских сборных. Хозяева соревнования уверенно провели все матчи, обыграли соперников и стали чемпионами.Среди юношей золотые медали получили студенты КазНУ Сергей Богату и Кирилл Гурин. «Серебро» – у пляжных волейболистов Казахской академии спорта и туризма (КазАСТ), «бронза» – у сборной Восточно-Казахстанского государственного технического университета (ВКГТУ).Среди девушек также первенствовала команда КазНУ в составе Александ­ры Варасовой и Анастасии Туктаревой. На втором месте расположились спортсменки Казахского национального педагогического университета, на третьем – Казахского национального медицинского университета.Медальную эстафету у пляжных волейболистов подхватили мастера маленькой ракетки, продемонстрировавшие свое искусство в спортивном комплексе ЕНУ им. Л. Гумилева. За хозяев турнира выступал четырехкратный чемпион Казахстана по настольному теннису, участник Всемирных юношеских олимпийских игр в Нанкине Кирилл Герасименко, и его отличная игра принесла сборной этого вуза победу в командном зачете.Вместе с Кириллом Кубок универсиады завоевали Александр Герасименко и Тимур Ескендеров. Второе место – у сборной КазНУ, третье – у Евразийского экономического университета (Астана). В личном зачете на пьедестал почета поднялись Кирилл Герасименко, Тимур Кельбуганов (КазНУ) и Азамат Алтай (ЮКГУ).У женщин также первенствовала команда ЕНУ в составе Анастасии Лавровой, Айман Чупаковой и Акерке Сейтмукановой. Командное «серебро» – у девушек из Женского педагогического университета, третье место – у сборной КазНУ. В личных соревнованиях в финале Анастасия Лаврова со счетом 3:2 победила Гулназ Эрматову (ЖенПУ) и стала чемпионкой. «Бронза» – у Татьяны Власовой (КазНУ).VIII летняя Универсиада вузов Казахстана продолжается.