Лето казахстанских конькобежцев больше не напоминает грустную историю

Конькобежная пора

Два года назад мы подробно рассказывали о том, как казахстанские конькобежцы проводят лето. Это была грустная карантинная история о том, как сборная страны, запертая в своих квартирах, пыталась готовиться к сезону…

Локально

Тогда традиционно насыщенное лето превратилось в настоящую каторгу. Вместо многочасовых велотренировок – велостанок на балконе. Вместо роликов – гимнастика. Вместо силовых занятий в тренажерном зале – онлайн-тренировки для молодых спортсменов.

И – самое худшее – ни малейшего понимания того, что ждет дальше.

А дальше, как оказалось, ждет много позитивного. Не самые удачные Олимпийские игры компенсировались самым успешным в истории юниорским сезоном с серебром чемпионата мира Алины Даурановой и многочисленными наградами на юниорских кубках мира.

Затем был чемпионат четырех континентов, на который сборная страны попала впервые и сразу собрала приличный урожай медалей. И не нужно делать скидку на невысокий статус нового турнира. Пришедший на смену чемпионату Азии и другим региональным стартам чемпионат четырех континентов даже в отсутствие многих мировых лидеров остается официальным стартом Международного союза конькобежцев. В конечном итоге детали турнира забываются, а медали остаются. Как и ковбойские шляпы, кстати, что вручались победителям американскими организаторами забегов.

Останется в истории и бронзовая медаль на Кубке мира На­дежды Морозовой. Казахстанская спортсменка преподнесла настоящий сюрприз. Прежде не занимая лидерских позиций даже в нашей сборной, где рядом с Екатериной Айдовой давно уже нет сильных конкурентов, Надежда «выстрелила» сразу на международном уровне.

Отличился и супруг Надежды – Дмитрий Морозов. И здесь вновь сработает правило, при котором нюансы скоро забудутся, а результат останется. Дмитрий получил звание заслуженного мастера спорта за победу на одной из четырех дистанций на чемпионате мира в классическом многоборье.

Сегодня сборные всех уровней осваивают новую реальность. Рачительность в вопросах выделения денег на спорт привела к тому, о чем говорили годами. Спортсменам ограничили выезд за рубеж для проведения тренировочных сборов. Нет никаких сомнений, что иностранные стадионы качественнее, инфраструктура для тренировок подготовленнее, воздух чище, а трава зеленее. Но развитие казахстанских спортивных баз не стояло все эти годы на месте. Возможно, именно сейчас пришло время довести их до нужного состояния, чтобы спортсменам не было нужды постоянно оглядываться на возможности иностранных коллег.

Велотрассы, роллердромы и даже памп-треки нужны не только конькобежцам. Пожалуй, даже любители не откажутся, если в столице единственную велотрассу не будут превращать в очередной парк с велодорожками. Да и по всей стране велосипе­дисты, выехавшие на трассу, перестанут чувствовать себя жертвами и смогут, как в любом уголке Европы, спокойно накручивать свои километры.

Следуя карантинному слогану «Оставайтесь дома», сборники приносят пользу и молодому поколению. На зарубежный сбор нельзя вывезти всех спортсменов. А вот провести совместный сбор расширенным составом дома – легко. И когда десяток атлетов выезжает крутить вело в условную Испанию, а ты остаешься на базе в Борках под Петропавловском, крайне сложно почувствовать себя частью большой сплоченной команды.

Как сборная решит проблему летнего льда в период, когда даже хоккейные коробки уходят в летний отпуск и нет возможности практиковаться в шорт-треке, вопрос открытый. Ближайшие крытые арены в России, Беларуси и Китае в силу разного рода обстоятельств становятся все дальше. И столичному ледовому дворцу «Алау», вне всяких сомнений, предстоит задуматься о круглогодичном содержании полного объема льда. В противном случае само существование конькобежцев в стране, да и конькобежного стадиона может оказаться под большим вопросом.

А пока льда нет, конькобежцы вносят разнообразие и добавляют конкуренции в смежных видах спорта. На стартовавшем недавно чемпионате Республики Казахстан по велоспорту на шоссе среди взрослых представитель юниорской сборной по конькобежному спорту Инесса Шумекова в составе команды Северо-Казахстанской области завоевала серебряную медаль в командной эстафете. Это еще один бонус в копилку универсальной подготовки.

Глобально

Важным событием стал конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), который прошел в Пхукете. В работе конгресса и выборах нового президента приняла участие команда Национальной федерации конькобежцев во главе с новым президентом Медером Маселовым.

Рассмотрим основные изменения, которые ожидают мировые коньки в ближайшее время. Конгресс из-за пандемии откладывался два года подряд и начался с выборов нового руководителя. Новым главой ISU стал Чэ Ел Ким из Южной Кореи, он сменил в этой должности 77-летнего Яна Дайкему из Нидерландов. За Кима проголосовали 77 из 119 делегатов. Поддержала кандидатуру и казахстанская делегация.

Следует отметить, что союз конькобежцев впервые возглавил представитель азиатского континента. Прежде он руководил Союзом конькобежцев Южной Кореи, с 2016 года входил в совет ISU, также был членом комиссии по олимпийской программе Международного олимпийского комитета на Играх в Пхенчхане. Работал в координационной комиссии МОК по зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Пандемия серьезно пошатнула весь мировой спорт. Коньки не стали исключением. ISU раскрыл убытки организации. Только в 2020 году союз потерял порядка 4,5 млн евро, по причине отмены соревнований на фоне пандемии коронавируса. Каждый год союз будет терять от двух до пяти миллионов евро. Союз даже вынужден продать офис штаб-квартиры в Давосе. Десять лет назад, кстати, ISU предлагали перенес­ти офис в столицу Казахстана. Тогда, на фоне строительства современного конькобежного стадио­на, это выглядело утопией, а сегодня – реальностью. Жаль, что это происходит в свете таких форс-мажорных обстоятельств.

Серьезные изменения в правилах ожидают фигуристов. Именно этот вид спорта, входящий наряду с шорт-треком в состав Союза конькобежцев, генерирует большую часть доходов и вместе с тем большую часть проблем.

ISU начал работу над изменениями существующей системы олимпийской квалификации в фигурном катании. Сейчас сос­тав участников Олимпиады формируется на основе выступления фигуристов на предолимпийском чемпионате мира, еще одним этапом отбора на Игры является международный турнир в германском Оберстдорфе.

В рамках изменений планируется увеличить число участников чемпионата мира по фигурному катанию начиная с сезона-2024⁄2025 за счет проведения квалификационного раунда. Продолжительность турнира увеличится с семи до восьми дней. В отборочных соревнованиях фигуристы будут демонстрировать только произвольные программы.

Проведение квалификации поз­волит увеличить число участников чемпионата мира до 54 в мужском и женском одиночном катании, до 40 – в танцах на льду и до 32 – в соревнованиях спортивных пар. В основной раунд пройдут по 24 фигуриста в одиночных разрядах, 20 танцевальных дуэтов и 16 пар.

Самым громким нововведением стало решение о повышении минимального возраста фигуристов для допуска на взрослые соревнования до 17 лет начиная с сезона-2024⁄2025. В настоящее время минимальный возраст участников составляет 15 лет и в следующем сезоне останется прежним. В сезоне-2023⁄2024 его поднимут до 16 лет. Аналогичный возрастной ценз будет действовать и на соревнованиях по конькобежному спорту и шорт-треку.

В коньках эта проблема выражена не столь ярко. А вот в фигурном катании из-за сложности технических элементов выступ­ления юниоров оказываются более зрелищными и яркими, чем у взрослых спортсменов. Взрослый спортсмен в силу физиологичес­ких особенностей организма просто не может соревноваться с молодыми соперниками, что в конечном итоге привело к столь значительному омоложению спорта, что женское катание иначе как подростковым сегодня не назовешь.

За нововведение выступили 100 делегатов конгресса, против – 16. Кстати, против проголосовали в большинстве представители стран СНГ, где основная система подготовки спортсменов строится на детско-юношеских школах и крайне мало инструмен­тов поддержки и развития взрос­лых атлетов. Например, коммерческих клубов. Предложение о введении возрастного ценза было внесено норвежской федерацией, один из главных посылов – короткая карьера фигуристок, которые либо сразу завершают ее после Олимпийских игр, либо прекращают соревновательную деятельность после чемпионатов мира, следующих за Играми.

Еще одно нововведение для фигурного катания: количество компонентов сокращено с пяти до трех. Традиционно компоненты в этом виде спорта называли «оценкой за артистизм». Союз конькобежцев исключил из компонентов «связующие элементы», «артистизм» и «передачу музыки и образа», оставив «построение программы» и «владение коньком». К ним добавился новый компонент – «презентация», который частично берет на себя функции исключенных элементов.

Из технических правил исключена фраза об обязательном ношении фигуристками юбок. Но при этом отмечено, что костюмы фигуристов должны быть скромными, подходящими для спортивных соревнований и не должны создавать эффекта чрезмерной наготы, неуместной для конкретной дисциплины. Мужчины обязаны носить брюки полной длины. Фигуристам позволили во время соревнований демонстрировать больше рекламных логотипов, их максимальное число было увеличено с четырех до шести. Реклама не должна относиться к табачной или алкогольной продукции.

Относительно планов казахстанской федерации следует отметить заявку на проведение двух этапов Кубка мира по шорт-треку на предстоящий сезон. Казахстан имеет опыт проведения подобных соревнований. Причем как отдельных стартов, так и комплексных. Шорт-трек входил в программу Универсиады-2017 и Азиады-2011. И это были успешные проекты как в части организации, так и зрительского интереса.

Шорт-трек набирает популярность во всем мире, в том числе и нашей стране. Это динамичный и зрелищный вид спорта, который местные специалисты метко назвали «байгой на льду». Строительство ледовых арен в регионах и успехи национальной сборной могут сделать проведение домашних кубков хорошим подспорьем для еще одного качест­венного скачка для развития шорт-трека в республике.