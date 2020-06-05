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Лето! Ловите момент!
​ Назгуль Испанова, Северо-Казахстанская область

Спорт в почете

Весело и активно привыкли проводить свободное время в большом дружном семействе Конкашевых. Спорт здесь любят и уважают, а еще очень увлекаются шахматами и казахскими национальными играми – бес асык, тогызкумалак.

Старшая дочь, 9-классница Адия, много лет профессионально занималась художественной гимнастикой, доросла до кандидата в мастера спорта, но после поступления в Назарбаев Интеллектуальную школу пришлось сделать выбор в пользу учебы.

Плавание, катание на лошадях и велосипеде – любимые виды активности средней дочери, 13-летней Дариги. Для девочки с серьезным заболеванием такие занятия – не просто увлечение, а жизненно важная необходимость.

Второклассник Нурлыбек тоже пробует себя в разных видах спорта, пока отдает предпочтение акробатике и шахматам.

Спортивный тон в семье задает ее глава Азамат Конкашев. И дело вовсе не в том, что он работает в областном управлении спорта. Активный образ жизни, очевидно, его врожденная потребность.

– С детства любил подвижные игры, всегда придумывал себе какое-нибудь занятие. Я рос в деревне, тогда никаких секций и спортзалов и в помине не было. Мы с мальчишками летом целыми днями гоняли мяч, тогда все любили футбол. Зимой катались на лыжах, – говорит Азамат. – Потом в юности прямо во дворе дома соорудил себе спортплощадку. Натянул кольцо для баскетбола, сетку для игры в волейбол, поставил стол для настольного тенниса. Все соседские дети собирались у нас во дворе.

Командные игры, в первую очередь футбол, а еще лыжи, борьба… За карьерой профессионального спортсмена он не гнался, зато в соревнованиях участвовал постоянно. Азарт, яркие впечатления плюс отличное самочувствие – чем не отличная награда? Неуемная энергия и стремление быть в постоянном движении, видимо, передались и детям. Компьютерам и телефонам они предпочитают старые добрые игры во дворе, книги и спорт.

– Нам в этом плане повезло – у нас очень хороший двор: большой, дружный, в нем много детей, и большую часть свободного времени, особенно летом, они проводят именно на свежем воздухе. До позднего вечера домой их не загонишь, – подключается к разговору супруга Азамата Дамира. – Частенько мы всей семьей проводим время во дворе. Нурлыбек и Адия с папой играют в футбол, Дарига катается на велосипеде, я рядом гуляю с младшей дочкой Маликой на руках. Очень любим отдыхать на природе. В прошлом году большой компанией – наша семья, друзья с детьми – на несколько дней выезжали в Боровое. Впечатлений – море! Дети были в восторге от поездки, ведь для них это новые ощущения.

Впрочем, чтобы испытать яркие эмоции, необязательно ехать на близлежащий курорт. В семье Конкашевых есть своя традиция. Каждый год, как только глава семейства берет отпуск, все выезжают в деревню, на его малую родину. Места там красивейшие, а летом – просто благодать: чис­тый воздух, зеленые луга, речка рядом. Можно вдоволь накупаться, позагорать, порыбачить. А аппетит какой просыпается на свежем-то деревенском воздухе!

В этой дружной семье не умеют скучать. Даже во время карантина, когда приходилось большую часть времени проводить в четырех стенах, устраивали спортивные мини-соревнования, не забывали про гимнастику, в том числе для ума. Дети с азартом сражаются с папой в шахматы, шашки, тогызкумалак.

– Я категорически против повального увлечения компьютерами, смартфонами. Дети должны развиваться разносторонне, – считает глава семейства. – Нужно находить время и для учебы, и для спорта, и для других увлечений. Работаю в сфере спорта и знаю, что у нас в области и городе много различных секций, каждый ребенок может выбрать себе что-то по душе. Необязательно гнаться за результатами, наградами в соревнованиях. Главное, чтобы увлечение было в радость. Я убеж­ден, что каждый ребенок должен чем-то заниматься – неважно, будь то спорт, танцы, творчество. Тогда он не будет просиживать часами за компьютером или слоняться по дому, улице без дела.

Детям Конкашевых бездельничать некогда. Второклассник Нурлыбек вдобавок к акробатике и шахматам занимается еще и анг­лийским языком: ходит в кружок, а потом дома дополнительно учит новые слова под присмотром старшей сестры. Адия тоже нашла занятие по душе. Сейчас, когда наступили долгожданные каникулы и свободного времени стало гораздо больше, с удовольствием ходит в школу современного танца. А еще она очень любит читать и готовить для домочадцев что-нибудь вкусненькое по собственным рецептам.

Меньше всего свободного времени у хозяйки дома, мамы четверых детей. У нее нескончаемые домашние дела, маленькая дочурка, требующая постоянного внимания, а еще ежедневные занятия с Даригой лечебной физкультурой. И даже в этом суматошном водовороте забот и хлопот она умудряется найти время для своего увлечения – шитья.

Лес, озеро, речка

В семье Багит оба родителя служат в полиции. Папа Демеу – старший инспектор учебно-тренировочного взвода департамента полиции СКО. Мама Жулдыз – гос­автоинспектор процессингового центра ДП СКО. Казалось бы, свободного времени у полицейских не бывает (да и не казалось бы, а так и есть). Но дети – у супругов их двое – требуют внимания и общения, которого никакими гаджетами не заменишь. Поэтому любую свободную минутку они стараются проводить вместе.

– Работа, конечно, отнимает очень много времени. Но в выходные обязательно стараемся выехать куда-нибудь: за город, в лес, на озеро, дети любят купаться и загорать. Даже в будни стараемся не сидеть дома, после ужина идем прогуляться все вместе, если есть возможность, катаемся на велосипедах, – рассказывает Жулдыз.

Спорт в этой семье тоже в почете. Демеу вообще не мыслит и дня без тренировок, тем более работа обязывает быть, что называется, в форме. Старается не отставать от него и супруга, тоже ведь сотрудник полиции, майор между прочим. Глядя на родителей, тянутся к спорту и дети. Восьмиклассница Тамила, по словам мамы, очень подвижная, активная. Успевает и отлично учиться, и заниматься народными танцами. Несколько лет выступает в школьном ансамб­ле, участвует в соревнованиях и конкурсах. В нынешнем году за очередную победу в состязании танцевальный коллектив поощрили путевкой на Балхаш, но из-за карантина поездку пришлось отложить.

Сынок Бектас тоже не любит сидеть на месте. Мальчишке всего 9 лет, но он уже успел попробовать свои силы в каратэ. А этой осенью родители планируют записать его в секцию борьбы.

– Мы часто участвуем в разных мероприятиях, которые проводит наш департамент полиции, – это спортивные соревнования, семейные эстафеты. Дети готовят поделки для творческих конкурсов. Этой зимой вместе с дочерью высту­пали в эстафете «Папа, мама, я – спортивная
семья». Первыми на лыжне стартовали дети, их ждала дистанция в 500 метров. Затем мамы пробегали 1 000 метров и передавали эстафету папам, которые должны были преодолеть 2 километра. Участвовала 21 команда, и наша семья первой пришла к финишу, – делится успехами Жулдыз.

Лыжи, коньки – это, конечно, зимой. А в теплый сезон – пешие и велосипедные прогулки, отпуск в Алматы, Боровом…

Нынешним летом планировать поездки куда-либо сложно, а вот погонять мяч на площадке возле дома, выбраться на речку или просто за город на пикник с бутербродами и веселыми играми никто не мешает. Лето на дворе, так что ловите момент!

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