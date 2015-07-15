Лето – туристская пора Свежий выпуск 493 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

На сей раз в нем принимали участие команды из шести областей Казахстана. Соревнования проходили в трех возрастных группах и по усложненной программе. На командной и личной дистанциях преодолевались самые различные преграды. При этом впервые использовался вантовый переход через реку Урал.

Жюри учитывало умение ориентироваться на местности, быстро поставить палатку, правильно развести огонь, приготовить походный обед, оказать первую медицинскую помощь. Интересно прошли конкурсы «визитная карточка», фотографий, отчетов о походе, состязания капитанов. На церемонии подведения итогов говорилось о том, что туризм стал испытанным средством воспитания любви к малой родине и своей стране. Такие соревнования способствуют укреплению здоровья, развивают навыки, которые непременно пригодятся в жизни.

Конкурсная комиссия отметила возросший уровень мастерства команд. Победители получили дипломы и подарки, но проигравших не было. В различных номинациях все участники продемонстрировали хорошую спортивную подготовку.



