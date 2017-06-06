Лето – в новом лагере Ирина Игнатова

С 10 июня текущего года на базе учебно-тренировочных центров Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны Республики Казахстан в городе Алматы и поселке Панфилово Алматинской области для детей военнослужащих, проживающих в отдаленных гарнизонах, будет организован военно-спортивный сбор «Жас сарбаз». Сбор будет организован для ребят от 12 до 15 лет. Каждая смена лагеря прод­лится десять дней, участие в сборе примут дети из Гвардейского, Аягозского, Ушаралского, Сарыозекского и Приозерского гарнизонов. Всего же планируется организовать пять смен.



В программе военно-спортивного сбора «Жас сарбаз» запланирован широкий спектр культурно-досуговых и спортивных мероприятий, в числе которых экскурсия по достопримечательностям Алматы, проведение концертных программ, различных развлекательных конкурсов, встреч с именитыми спортсменами-олимпийцами ЦСКА, проведение мастер-класса. Помимо этого, для детей запланирован однодневный выход на учебно-тренировочный центр ЦСКА в поселке Панфилово, где квалифицированные инструкторы Центрального спортивного клуба армии МО РК проведут занятия по преодолению полосы препятствий, выполнению упражнений на различных спортивных снарядах, а также мастер-классы по занятиям в веревочном парке, на скалодроме и в пейнтболе.

