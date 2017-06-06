Лето – в новом лагере

Ирина Игнатова
С 10 июня текущего года на базе учебно-тренировочных центров Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны Республики Казахстан в городе Алматы и поселке Панфилово Алматинской области для детей военнослужащих, проживающих в отдаленных гарнизонах, будет организован военно-спортивный сбор «Жас сарбаз». Сбор будет организован для ребят от 12 до 15 лет. Каждая смена лагеря прод­лится десять дней, участие в сборе примут дети из Гвардейского, Аягозского, Ушаралского, Сарыозекского и Приозерского гарнизонов. Всего же планируется организовать пять смен.

В программе военно-спортивного сбора «Жас сарбаз» запланирован широкий спектр культурно-досуговых и спортивных мероприятий, в числе которых экскурсия по достопримечательностям Алматы, проведение концертных программ, различных развлекательных конкурсов, встреч с именитыми спортсменами-олимпийцами ЦСКА, проведение мастер-класса. Помимо этого, для детей запланирован однодневный выход на учебно-тренировочный центр ЦСКА в поселке Панфилово, где квалифицированные инструкторы Центрального спортивного клуба армии МО РК проведут занятия по преодолению полосы препятствий, выполнению упражнений на различных спортивных снарядах, а также мастер-классы по занятиям в веревочном парке, на скалодроме и в пейнтболе.

Популярное

Все
В десятке сильнейших
Когда в ауле не хватает девушек...
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Учиться делать правильный выбор
Новые подходы к профессии
Құлагер казахского кино
Рождение диалога
Все внимание – ветеранам
Информативно и безболезненно
Создается технопарк
Ранняя диагностика спасает жизни
В ожидании нейрохирурга
Выбор молодых
Символ гражданского согласия
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Инвестиции превращаются в производства
С учетом современных градостроительных тенденций
Внесите свой вклад в коллективную безопасность
В Алматы открылся международный инновационный вуз
В приоритете – здоровье людей
Дух романтики и героизма
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Музыкант Deep Purple исполнил гимн Казахстана на концерте в Алматы
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Поддержать инициативу Казахстана
Сваха как архитектор счастья
Социализация без барьеров
В Приаралье становится больше зеленых зон
В Лондоне состоялась премьера «Дьявол носит Prada 2»
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Когда яблони цветут
Для достижения общих целей
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Поздравили фронтового связиста
Астана принимает ключевых игроков евразийской логистики
Реальность, призывающая к действиям
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]