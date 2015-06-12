Лето в штормовке Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз

Почти 1 000 студентов вузов и колледжей, учащихся профессиональных лицеев и воспитанников детских домов будут возводить школы, детские сады, больницы, благоустраивать парки, скверы... Качество работ, как ожидается, окажется выше прошлогоднего, ведь впервые 100 студентов обу­чатся на специальных курсах, став квалифицированными каменщиками, штукатурами, малярами, сварщиками. Затем они поделятся знаниями и навыками с другими ребятами.

В нынешнем году на реализацию программы «Жасыл ел» из областного бюджета выделено 20 млн тенге.



