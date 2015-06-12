Лето в штормовке

Почти 1 000 студентов вузов и колледжей, учащихся профессиональных лицеев и воспитанников детских домов будут возводить школы, детские сады, больницы, благоустраивать парки, скверы... Качество работ, как ожидается, окажется выше прошлогоднего, ведь впервые 100 студентов обучатся на специальных курсах, став квалифицированными каменщиками, штукатурами, малярами, сварщиками. Затем они поделятся знаниями и навыками с другими ребятами.
В нынешнем году на реализацию программы «Жасыл ел» из областного бюджета выделено 20 млн тенге.