Лето в «Заколдованном Нур-Султане»

В столице вновь открылся Умный детский лагерь.

Четыре года назад, в 2019-м, состоялся первый сезон этого увлекательного клуба любителей интеллектуального досуга. Инициатор проекта – Русский дом в Нур-Султане.

– Правду сказать, в этом году мы задумались об отмене лагеря – побоялись, что на программе скажется нехватка сотрудников. Но не тут-то было! Поверите ли, дети сами пришли с вопросом: «А когда будет лагерь?» Ну и как мы можем отказать ребятам? – говорит руководитель культурных программ Русского дома Ольга Скальчук.

Тема этого года – социальный проект «Дети – детям». Сам проект реализуется не первый год, воплощено множество идей. На этот раз ребятам предстоит стать героями книги «Заколдованный Нур-Султан». Но не просто сыграть персонажей (театрализация пока не входит в планы), а стать их голосом, эмоциями, настроением, потому что проект предназначен в первую очередь для слабовидящих детей.

– Для нас это не первый аудио­опыт, уже пробовали подобное воплощение с произведением Федора Достоевского «Мальчик у Христа на елке». Тогда мы работали вместе с музыкальной школой Павлодара, – объясняет Ольга Скальчук. – И оказалось, что такой формат очень востребован! Нам даже позвонили из Тараза, там есть школа для детей с ограниченными возможностями, попросили: а можно и нам такую звуковую книгу? Их воспитанникам очень нужно слушать других детей, ориентироваться на их интонацию, эмоции, они лучше реагируют на речь сверстников. И мы решили повторить, запись на флешках разойдется по биб­лиотекам и отправится в специа­лизированные учреждения. В столице мы планируем не просто дарить флешки, но и устраивать выступления героев на месте.

Что касается самой книги, то это детская сказка, придуманная и написанная казахстанскими детьми вместе с российской писательницей Анной Гончаровой. Сказка стала итогом проводимых писательницей онлайн мастер-классов в клубе «Умники» (еще один проект Русского дома). Главные герои – город Нур-Султан, ставший на время зачарованным мальчиком, друзья Саша и Маша и маг Ашыкжабык. Такое имя волшебника – отсылка к непростым карантинным временам: Анна Гончарова умело сплела образ из двух звучных слов – ашық и жабық, увидев их на городских вывесках. Еще в истории фигурируют кот Феликс и птица Самрук.

Книга издана на русском и казахском языках, а ее выход был приурочен к 30-летию Независимости и Году детской литературы в Казахстане. Сказка так всем понравилась, что по ее мотивам создали одноименную игру.

В течение месяца (смена в умном лагере длится с 8 июня по 8 июля) ребята будут воплощать задумку с наставником – известным казахстанским актером театра и кино Данилом Хомко. Сам Данил погрузился в работу с удовольствием.

– В последнее время занимаюсь со взрослыми, но идея записать аудиокнигу с ребятами понравилась. Согласился сразу – люблю делать то, чего не делал ранее, – рассказывает актер. – Мне предстоит научить ребят читать книгу так, чтобы это было интересно и им самим, и тем, кто будет их слушать. Пока занимаются одни девчата. А в книге, ими же и придуманной, только один персонаж-девочка! Как будем выходить из положения, еще предстоит придумать.

Данил доволен подопечными: стараются слушать и быстро включаться во все, что им предлагает куратор.

– Самое главное, что сейчас от них прошу, – слушать друг друга и «воровать» друг у друга все самые лучшие нотки. И они так стараются успеть за постоянными усложнениями, которые я добавляю по мере продвижения занятий, что некогда стесняться, а ведь это вполне ожидаемо могло возникнуть в моменты разыгрывания сцен. Какой получится наша аудиокнига, покажет время, которого, кстати, не так и много. А пока мы все захвачены процессом, – говорит Данил Хомко.

Захватить и увлечь – основная цель, которую ставят перед собой инициаторы и творческие руководители проекта. А ведь это на самом деле непросто.

– Наш первый лагерь был посвящен теме русского языка. Пришло сразу 20 человек, преподаватель выдохнула: «Будет непросто заинтересовать такое количество детей». Но все получилось! Плюс мы со стороны наблюдали, обсуждали, учитывали недоработки, – отмечает Ольга Скальчук. – Признаюсь, многие приходят со словами «Не хочу!», а потом с удовольствием остаются, потому что это не просто уроки, а комплекс из научных открытий, историй, прогулок и знакомств, а потому у Умного детского лагеря, скорее всего, будет и второй сезон – в августе.