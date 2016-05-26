Летом продолжится падение цен на вторичном рынке жилья Казахстана – эксперт

Экономика
Ксения Воронина
Фото с сайта Astana.gov.kz
Ближайшие три месяца в Казахстане будут отмечены дальнейшим незначительным снижением цен на вторичном рынке жилья. К такому выводу пришли аналитики компании Homsters.kz, передает Kazpravda.kz.

Как отмечают эксперты, с начала года количество предложений на вторичном рынке недвижимости выросло в среднем на 30%, спрос же, напротив, показывает отрицательную динамику. Это заставило продавцов пересмотреть цены на свои объекты.

"Если с середины прошлого года они придерживали жилье, не желая фиксировать убытки в валютном эквиваленте, то теперь продавцы "вторички" свыклись со сложившимся курсом тенге и готовы снижать цены. Покупатели же, похоже, все еще ждут ценового дна рынка", – отметила директор по продажам компании Homsters.kz Екатерина Ладыженская.

Такие настроения и несовпадение интересов продавцов и покупателей на фоне традиционного летнего спада активности могут дополнительно снизить цены на вторничном рынке, считает эксперт.

Напомним, в марте в Алматы цена одного квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 15,8% по сравнению с февралем. В апреле снижение цен существенно замедлилось до 4%. В мае цена одного квадратного метра "просела" всего на 1,7%.

На первичном рынке, по мнению аналитиков Homsters.kz, некоторые застройщики будут компенсировать влияние сезонных понижающих факторов, привлекая покупателей с помощью рекламных кампаний и акций. Количество объектов и предложений в этом секторе будет расти.

"Девелоперы не утратили интереса к новым проектам и продолжают получать разрешения на строительство, в том числе крупных инфраструктурных проектов, сочетающих жилую, торговую и коммерческую недвижимость", – отметила Екатерина Ладыженская.

Подтверждается эта тенденция и официальной статистикой. По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в первые четыре месяца этого года введено в эксплуатацию 3,2 млн кв метров жилья, за аналогичный период прошлого года – 2,6 млн кв метров.

Эксперты Homsters.kz отмечают, что на рынке появились случаи нарушения строительных норм и задержки сдачи объектов, а потому клиенты при выборе жилья стали все чаще обращать внимание на репутацию застройщиков, а не только на стоимость предлагаемой ими недвижимости.

"Выиграют от этого крупные девелоперы, которые специализируются на жилье эконом и комфорт-класса – этот сегмент рынка по-прежнему не испытывает недостатка спроса со стороны покупателей. Благодаря этому минувшей весной застройщики смогли не только сохранить прежние цены на свои объекты, но и нарастить объемы продаж на 10–20 процентов", – подытожила Екатерина Ладыженская.

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