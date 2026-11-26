фото областной библиотеки ВКО имени Пушкина

Изюминкой встречи, организованной Восточно-Казахстанской областной библио­текой им. А. С. Пушкина, стала выставка трудов историка и этнографа. В этом году общественность отмечает его 180-летие. Главной книгой ученого считается «Тарих-и джарида-йи джадида» с описанием паломничества Курбангали в 1885 году из Чугучака в Восточный Туркестан. Путешественник по дороге записывал услышанные от местного населения истории и предания, собирал сведения об исламских святынях, мечетях, мавзолеях.

Большой научный интерес представляют его «Очерки истории пяти восточных народов», посвященные прежде всего истории казахов, а также их соседей – уйгуров, узбеков, монголов, китайцев. В этом капитальном труде Халидулы оставил ссылки на широкий круг письменных источников и отразил множество важных фактов об общественной и политической жизни на территории Казахстана. В частности, в «Очерках» поднимается тема происхождения и развития тюркских народов, дается этнографическое описание казахов Среднего жуза. В 2017 году важный историчес­кий труд был издан на государственном языке, и сегодня с ним можно ознакомиться в электронной библиотечной системе.

Сборник «Құрбанғали Халидұлы мұрасы» – издание, подготовленное научным коллективом центра «Отырар кітапханасы» Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева. Как рассказали в Пушкинке, книга вышла в свет в этом году и содержит статьи отечественных и зарубежных исследователей, фото- и архивные документы, материалы конференций о жизни и деятельности историка. По словам сотрудников библиотеки, подобные встречи также помогают сохранению, изучению и введению в научный оборот рукописного наследия Курбангали Халидулы.