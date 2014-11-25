Летописец Прииртышья

Рухани Жаңғыру
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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
В Павлодаре работает Дом-музей Дмитрия Поликарповича Багаева – филиал областного историко-краеведческого музея им. Г. Потанина.
Факт сам по себе уникальный, не имеющий аналогов в Казахстане. При этом человек, чье имя увековечили павлодарцы, не был знаменитым деятелем культуры, ученым, военачальником или героем, которым после смерти воздают подобающие почести. Дмитрий Поликарпович заслужил признание земляков на другом поприще: он был краеведом, летописцем павлодарского Прииртышья, основателем и первым директором областного историко-краеведческого музея. Но еще больше прославился как выдающийся фотограф, известный далеко за пределами Казахстана. Домик, где жил и работал Д. Багаев, с пристройкой-фотопавильоном и стал мемориальным музеем.

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В одном из своих материалов о творчестве Дмитрия Поликарповича бывшая заведующая домом-музеем Луиза Артамонова так охарактеризовала феномен знаменитого фотографа: "Вся творческая деятельность Багаева как человека, владеющего фотокамерой, была направлена на осуществление главной задачи, определенной им самим следующим образом: "Фотография не пустая забава, фотография – это наука, искусство, фотография – свидетельство времени". Эти слова из дневников Д. П. Багаева были его жизненным кредо. Имея активную гражданскую позицию, Д. Багаев сумел отразить историю нашего края в документальной фотографии. Он стоял у истоков создания областного отделения Общества изучения Казахстана, принимал участие в палеонтологических и этно­графических экспедициях по области. Самостоятельно посетил все уголки Прииртышья, более полувека фиксировал жизнь и быт народа. Из поездок он привозил не только фотографии, но и бесценные дневниковые записи, уникальные находки, которые стали основным экспозиционным материалом для открытия им областного историко-краеведческого музея в 1942 году..."

Дмитрий Багаев родился в бедной семье в Вятской губернии. После смерти отца он, помогая матери растить других детей, с семи лет уже трудился подпаском. В 15 по просьбе своего дяди, работавшего у знаменитого павлодарского купца Дерова, был выписан в Павлодар. Здесь, у приказчика, Дмитрий, который мечтал стать художником, впервые увидел фотоаппарат и на всю жизнь был покорен возможностью этой чудо-техники. Приказчик не только научил юношу основам фотографии, но и заставил его заниматься самообразованием. Позже Арсентий Деров отправит Багаева в Омск, основательно учиться фото­делу у тамошних мастеров, известных в Сибири. Возвратившись в Павлодар в 1905 году, Дмитрий открывает в городе единственный на то время фотосалон, зарабатывая себе на жизнь и помогая родственникам в Вятке.

Надо сказать, что в то время фотографии (как, собственно, и в последующие и нынешние годы) ценились людьми. Карточки вставлялись в альбомы и вывешивались в рамках, вроде картин, на стены. Это считалось "хорошим тоном" и в богатых, и в бедных семьях. Так что заказов у Багаева было предостаточно, как и возможности нажить капитал. Но он стремился делать снимки и другого плана, которые позже назовут бытовыми, или жанровыми. К слову, в 1908 году его фотографии "По этапу", "Ветряные мельницы", "Меновое поле" и другие получили признание. А в 1912-м он был отмечен похвальным отзывом Тамбовского фотографического общества – оригинал этого документа хранится в доме-музее. Благодаря творчеству Багаева дореволюционный Павлодар стал известен по всей России, так как в 1911–1912 годах Московское общество Фишера выпускало почтовые открытки с фотографиями Багаева. Тогда-то Дмитрий Поликарпович и решил для себя, что целью его творчества должна стать съемка реалий повседневности, без прикрас. Ради этого, зачастую на свои средства, он объездил все нынешнюю Павлодарскую область и ее окрестности, фото­графируя и собирая экспонаты для будущего музея.

К сожалению, время не сохранило все работы краеведа. Но оно уберегло снимки, которыми автор очень дорожил: о быте коренного населения, жившего тогда в тяжелых условиях, зарабатывающего нелегким трудом в животноводстве и на соляных промыслах. А еще знаменитый фотограф любил казахских детей и при удобном случае старался их снимать.

Луиза Артамонова пишет: "Понимая, что кочевой быт уходит в прошлое, он торопится запечатлеть его для потомков. Бескорыстно, по собственной инициативе, пешком и на лошади посещая отдаленные районы павлодарского Прииртышья (до Баянаула, например, в те времена нужно было ехать на подводе целую неделю), он делает свои бесценные снимки. Мальчик верхом на теленке, за помолом зерна, заточка косы, добыча соли, на водопое, откочевка – таковы сюжеты его снимков. Много фотографий с видами старого Павлодара, природы Баянаула. Целые серии, коллекции его снимков остались потомкам благодаря тому, что Багаев делал их как краевед".

За то, что он сохранил для нас историю, живущие ныне благодарны Дмитрию Поликарповичу. А его дом-музей стал местом не только изучения наследия знаменитого фотолетописца, но и проведения различных, в том числе и международных, выставок мастеров фотографического искусства.

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