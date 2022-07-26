Льется жижа из-под крана

Сельчане Алматинской области вновь жалуются на низкое качество питьевой воды либо полное ее отсутствие.

В эти жаркие летние дни в очередной раз обострилась проблема водоснабжения населенных пунктов, расположенных близ Алматы. Так, на днях широкий резонанс в социальных сетях вызвал видео­ролик, демонстрирующий, как из крана в доме жителей села Рахат Енбекшиказахского райо­на течет мутная жидкость коричневого цвета.

«Мы постоянно вынуждены пользоваться этой грязной водой и для мытья, и для стирки, – прокомментировал автор ролика. – Забиваются грязью стиральная машинка и другая бытовая техника. К сожалению, местная власть не торопится решить наш злободневный вопрос».

В акимате Енбекшиказахского района пояснили, что проблема заключается в изношенных внутрипоселковых трубах, по которым вода поступает в дома сельчан. Они были проложены в селе Рахат еще в 70-е годы прошлого века.

Нынче запланировано подключение трех поселков Рахатского сельского округа к Енбекшиказахскому групповому водоводу, который обеспечит чистой питье­вой водой девять населенных пунктов.

Впрочем, ответ чиновников мало чем удовлетворил пользователей соцсетей. В комментариях к видео жители ряда других сел и райцентра, города Есика, стали наперебой сообщать, что и у них из-под кранов вместо воды льется грязная жижа, а бастыки только дают пустые обещания. Некоторые возмущенные граждане предложили напоить мутной жидкостью местных акимов, может, хоть тогда они начнут исправлять ситуацию.

Не лучше положение в других селах: в Орикти, Аймене, Болеке, Толе Би, Коктобе, Кызылжаре и дачных массивах люди вообще сидят по несколько дней без воды в такую жару. Кое-где не хватает напора в трубах, где-то дети и их родители подхватили кишечную инфекцию, используя для бытовых нужд арычную (!) воду. В том же Рахате проблемы с водоснабжением длятся уже 15 лет кряду, а улучшений нет. При этом сельчане исправно платят за потребление жидкости, которую трудно назвать водой. Местные гражданские активисты предлагают направлять жалобы в Администрацию Президента, подавать на чиновников в суд и устраивать митинги протеста у акиматов.

Между тем такие же мучения испытывают и жители нескольких десятков сел Талгарского, Карасайского и Илийского райо­нов, в домах которых в разгар лета и очередного огородно-поливного сезона царит водопроводная сушь.

К слову, мы неоднократно сообщали о планах местных властей по строительству Каскеленского группового водовода и такого же объекта в Енбекшиказахском районе. В частности, еще весной 2020 года должны были ввести в строй первую очередь системы центрального водоснабжения, призванную полностью обеспечить питьевой водой райцентр Карасайского района – город Кас­келен, где проживают свыше 71 тыс. человек.

К групповому водоводу, на строи­тельство которого из областного бюджета выделялось 9,4 млрд тенге, планировали подключить 24 населенных пунк­та. Но с тех пор о важном коммунальном проекте ничего не слышно, а каскеленцы и жители сел и поныне испытывают перебои с водой.

А в прошлом году началось строительство Енбекшиказахского группового водовода протяженностью 40 км. По расчетам специалистов сферы ЖКХ, инфраструктурный объект снабдит водой райцентр Есик и восемь прилегающих к нему сел, в которых проживают свыше 105 тыс. человек. Строительно-монтажные работы планировали завершить в мае текущего года, но не успели.

Любопытно, что все последние годы представители акимата области докладывали о стабильном росте уровня охвата сел централизованным водоснабжением, достигшем почти 100%. По данному показателю, регион занимал одну из лидирующих позиций в республике.

Однако на поверку выходит, что ни о каком стопроцентном обеспечении местных жителей чис­той питьевой водой говорить не приходится. Проблемы с подачей воды есть практически в каждом из районов вновь образованной Алматинской области.

Не случайно, по данным областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в регионе в 1,8 раза увеличилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Так, за шесть месяцев текущего года зарегистрировано 360 случаев, основная масса заболевших – дети. В числе прочих рекомендаций санитарные врачи советуют не использовать для питья, приготовления пищи и мытья посуды воду из открытых водоемов и арыков…