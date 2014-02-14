Летучие голландцы

Есть такое понятие в игре № 1 на планете – «тотальный футбол». Изобрели его венгры, а вот довели до совершенства голландские кудесники мяча, которые вначале внедрили его в схему легендарного футбольного клуба «Аякс», а потом и сборной Нидерландов. После этого в мире некоторое время встречалось не так уж много команд, которые могли противостоять «оранжевым».

Вот и на Олимпиаде в Сочи голландские конькобежцы буквально уничтожают своих соперников. Триумф представителей Cтраны тюльпанов (которые, между прочим, когда-то в приморскую страну были завезены из степей Казахстана) невероятный. В 5 прошедших забегах, как среди мужчин, так и женщин, они уже взяли 4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали. Перед их натиском устояла лишь кореянка Сан Хва Ли, но и ей для этого пришлось установить олимпийский рекорд.

В среду мы многого ждали от Дениса Кузина, но... не вышло. Накал на дистанции в 1 000 м был такой, что, казалось, лед плавится. На миллисекунды задержавшись на старте, к финишу казахстанец пришел седьмым. Результат более чем отличный, но не чемпионский. Что уж говорить, если вслед за нашим атлетом (!) финишировал сам двукратный олимпийский чемпион, владелец абсолютного рекорда на этой дистанции американец Шани Дэвис.

Денис бежал в паре с итальянцем Мирко Джакомо Ненци. Его поддерживали не только соотечественники, но и россияне, чьи атлеты скромно финишировали в когорте неудачников. Казахстанец, показав результат 1 мин. 9.10 сек., смог выиграть свой забег, но в итоге проиграл победителю в лице голландца Стефана Гротхейса – 0.71 сек. При этом Кузин улучшил то свое время, которое показал здесь же, в Сочи, когда он в 2013 году завоевал звание чемпио-на мира. Жаль, что и говорить...

Но зато в очередной раз порадовал незаметный доселе в компании самых крутых конькобежцев Роман Креч, который в борьбе с признанными лидерами планеты занял 13-е место, пробежав дистанцию за 1 мин. 9.63 сек. Представляете, как велась борьба – буквально за мгновения. Роман бежал одним из первых и очень долго фигурировал на 2-м месте, и пока его результат не превзошли, заслуженно принимал овации болельщиков из Казахстана, да и всего стадиона.

Вот, знаете, уважаемые читатели, как можно переживать за страну, когда непосредственно находишься здесь? Кто бы из нас не хотел медали? Кто из нас не переживает, когда думаешь, что награда должна быть, а ее нет и нет...

Нелегко рассуждать и переживать перед экранами телевизоров. Еще сложнее видеть и чувствовать, когда твой спортсмен бежит в метре от тебя и ему не хватает сотых долей секунд (например, в коньках) или считаных сантиметров (как в лыжах). Но нужно видеть, как стараются наши атлеты, как лидеры сборной отворачиваются от нас, журналистов, со слезами на глазах от разочарования и боли. А еще лично меня (и не только) обижают комментарии псевдоболельщиков в Интернете, которые, даже не удосужившись посмотреть соревнования, начинают писать посты и рассуждать о том, что раз у нас нет «золота», «серебра» или «бронзы», то, значит, наши спорт­смены как минимум лентяи, а как максимум не патриоты...

Зимние виды спорта не летние (где у нас традиции сильнее) – они более высокотехнологичны и требуют, в связи даже с холодами, иных физических затрат. Мы привыкли к победам в боксе и штанге, но они обязательно будут и в коньках, и во фристайле, и в биатлоне... Следя только за лидерами, многие из вас, наверное, не обратили внимания на то, как выступили конькобежец Роман Креч, биатлонистка Галина Вишневская, 17-летний могулист Павел Колмаков. А выступили они достойно. И это – будущее казахстанского спорта!

Но вернемся непосредственно к Олимпиаде. После выступления Дениса Кузина, которое можно назвать и удачным, и в то же время не совсем удачным, я, как истинный поклонник «Барыса», сходил на первый матч мужских олимпийских сборных по хоккею с шайбой. Встречались сборные Швеции и Чехии. Для нас эти команды в чем-то родные – за восточноевропейцев выступает любимец Астаны экс-«барс» Иржи Новотны, а за скандинавов должен был играть не менее популярный у нас Виктор Хэдман. Но если швед до Сочи так и не добрался, то нынешний капитан пражского «Льва» на лед выйти успел.

Самое удивительное, что на этом матче было множество болельщиков из Казахстана – вот как популярна игра с шайбой у нас. Они активно болели за обе стороны, но в этот день Фортуна была на стороне «сине-желтых». Шведы в великолепном стиле одержали победу со счетом 4:2. Зато у чехов, как всегда, блистал неувядаемый Яромир Ягр, не раз приезжавший к нам в Астану, в годы, когда выступал в КХЛ.

Олимпиада продолжается...

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ,

наш специальный корреспондент,

фото Никиты БАСОВА

Сочи