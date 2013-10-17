Летят реликтовые щепки

К такому выводу пришла Восточно-Казахстанская областная прокуратура, проведя проверку соблюдения природоохранного законодательства в деятельности рес­публиканского учреждения «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы», чья основная задача – сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, обеспечение устойчивого и сбалансированного использования природных ресурсов.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, ежегодно из государственного бюджета выделяются значительные денежные средства на природоохранные мероприятия, в основном – на лесовосстановление и лесоразведение. На момент образования резервата в 2003 году его общая площадь составляла 658,8 тыс. га с запасом насаждений сосны 30,7 млн. куб. м. Лесистость при этом выражалась цифрой 58,5%.

Спустя 10 лет последний показатель возрос всего на 0,8% и составил 59,3%. Но на что в таком случае были потрачены выделенные из бюджета средства?

Установлено, что основными причинами, влияющими на низкое воспроизводство лесных культур, выступают нарушение условий проекта, а также отсутствие материально-технической базы, преду­смотренной законодательством.

К примеру, лесоустроительным проектом «Семей орманы» предусмотрена ежегодная посадка деревьев на площади 6,8 тыс. га, но проводится она на площади в два раза меньшей, вследствие чего не обеспечивается повышение ресурсного и экологического потенциала. Кроме того, в нарушение требований постановления Правительства резерват недоукомплектован в полном объеме спецтехникой и оборудованием.

Проверка также показала, что не на должном уровне здесь велась и работа по предупреждению и пресечению незаконных рубок, охране государственного лесного фонда. В частности, объем незаконно вырубленных деревьев за период с 2010 года по сей день составил 2,7 тыс. куб. м, ущерб государству и окружающей среде превысил 17,2 млн. тенге, из них возмещено лишь 2,6 млн.

Только в ходе проведения прокурорской проверки выявлено 15 фактов незаконных рубок, уничтожено 1 153 сосен общим объемом более 150 куб. м. При этом почему-то за все первое полугодие 2013 года работники резервата выявили... только 2 факта незаконных порубок.

Более того, проверкой установлено, что дровосеки действуют при попустительстве самих работников филиалов «Семей орманы». Об этом свидетельствуют показания задержанных. Да и анализ расположения лесосек и дорог, ведущих к местам незаконных рубок, говорит об отсутствии возможности вывоза заготовленной древесины без ведома работников резервата.

Законом строго запрещается деятельность в охранной зоне государственного природного резервата пилорам, однако в «Семей орманы» таковые функционировали. Проверка показала, что должностные лица учреждения и его филиалов не обладают достоверной и полной информацией о количестве данных устройств, расположенных и работающих в охранной зоне.

Так, согласно сведениям «Семей орманы», на территории Бескарагайского района дислоцировано лишь 17 устройств, предназначенных для распиловки круглого леса. Однако установлено, что только в селе Ерназар функционируют 20 пилорам. В настоящее время прокуратурой поданы в суд иски о прекращении их незаконной деятельности.

Выявлены также нарушения, касающиеся хищения бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства, приобретения горюче-смазочных материалов по завышенным ценам, нарушений процедур государственных закупок.

Результаты проверки, считают в прокуратуре, свидетельствуют о том, что деятельность «Семей орманы» не обеспечивает сохранность лесного фонда. Ситуация в особо охраняемой территории не улучшается, причины и условия для незаконных порубок не устраняются, а проводимые мероприятия не способствуют существенному увеличению площадей, занятых лесом.

Мерами прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечены 13 долж­ностных лиц и сотрудников, один из которых освобожден от занимаемой должности. Также прокуратурой области направлено в Комитет лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды РК представление об устранении нарушений законности с постановкой вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности руководства резервата.

Айгуль БИДАНОВА,

Восточно-Казахстанская область