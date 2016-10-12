Левит пообедал с победительницей лотереи Bolashak Lunch

Победительница благотворительной лотереи Bolashak Lunch Асель Бекбатырова пообедала с серебряным призером Олимпиады в Рио Василием Левитом, передает Kazpravda.kz
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Напомним, лотерея была запущена в сентябре
. Для участия необходимо было осуществить благотворительный взнос на сайте lunch.bolashak.kz путем приобретения билета суммой 1000 тенге. Прием заявок на участие в розыгрыше продлился до 7 октября (включительно). В результате организаторы смогли собрать 173 тыс. тенге. Эта сумма пойдет на помощь 8-летнему Қуантқан Шерхан Бақбергенұлы, которому врачи поставили диагноз "детский аутизм и синдромом Аспергера". На сегодня ребенок учится дома во 2-м классе Специализированной коррекционной школы-интерната. Ему будет оплачен 3-месячный реабилитационный курс с мультидисциплинарной командой специалистов (психолог, эрготерапевт, логопед).
Отмечается, что победитель лотереи был определен генератором случайных чисел. Жительница Астаны Асель Бекбатырова является стипендиатом программы "Болашак" и членом одноименной ассоциации, которая выступила инициатором и организатором проведения лотереи.
На ланче также присутствовали исполнительный директор ассоциации "Болашак" Азамат Божаков и телеведущая Динара Сатжан, выступившая партнером мероприятия.
Дополнительно к главному призу были разыграны памятные сувениры с автографом гостя, обладателями которых стали Сабыр Копенов и Мадина Алиакбарова.
Ассоциация "Болашак" планирует и дальше проводить подобные благотворительные мероприятия. Следующая лотерея с участием известной личности состоится в ноябре.