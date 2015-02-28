Левит принес победу "Астана Арланс" во встрече с "Италия Тандер" в WSB

Спорт
Марат Манаспаев
Казахстанский боксер Василий Левит принес победу "Астана Арланс" в матчевой встрече с "Италия Тандер", которая прошла в рамках Всемирной серии бокса (WSB) в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Василий Левит, выступающий в весовой категории до 91-го килограмма, вышел на ринг против итальянца Эндри Спахиу. Казахстанец смог завершить этот бой досрочно, на это ему понадобилось всего два раунда. Причем преимущество Левит было очевидным.

Напомним, в четвертом поединке, который прошел в весовой категории до 75-ти килограммов, на ринг выходил казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов. В итоге Нурсултанов по итогам пяти раундов одержал уверенную победу со счетом 3:0 над Рафаэль Муннио. Ранее Кайрат Ералиев одержал победу над Майклом Конланом, Темиртас Жусупов проиграл Патрику Барнсу, а Асхат Уалиханов уступил Винченцо Мангиакапре.

Итоговый счет матчевой встречи - 3:2 в пользу казахстанцев.

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