Левит принес победу "Астана Арланс" во встрече с "Италия Тандер" в WSB

Казахстанский боксер Василий Левит
принес победу "Астана Арланс
" в матчевой встрече с "Италия Тандер", которая прошла в рамках Всемирной серии бокса (WSB) в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz
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Василий Левит, выступающий в весовой категории до 91-го килограмма, вышел на ринг против итальянца Эндри Спахиу. Казахстанец смог завершить этот бой досрочно, на это ему понадобилось всего два раунда. Причем преимущество Левит было очевидным.
Напомним, в четвертом поединке, который прошел в весовой категории до 75-ти килограммов, на ринг выходил казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов. В итоге Нурсултанов по итогам пяти раундов одержал уверенную победу со счетом 3:0 над Рафаэль Муннио. Ранее Кайрат Ералиев одержал
победу над Майклом Конланом, Темиртас Жусупов проиграл
Патрику Барнсу, а Асхат Уалиханов уступил
Винченцо Мангиакапре.
Итоговый счет матчевой встречи - 3:2 в пользу казахстанцев.