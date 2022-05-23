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Транспорт , Общество
Льготное автокредитование: требование о наличии VIN кода автомобиля отменили для казахстанцев

На площадке Службы центральных коммуникаций озвучили промежуточные итоги программы льготного автокредитования, сообщает Kazpravda.kz.

На вопросы представителей СМИ ответили заместитель председателя правления АО «Фонд развития промышленности» и управляющий директор ФРП Жанар Ибрашева и Галымжан Ади, представители Ассоциации казахстанского автобизнеса Кайрат Еламанов и Ербол Сейпилов, а также представители банков второго уровня.

Так, с начала старта программы банками второго уровня принято 14 507 заявок, одобрено 4 834 заявки на сумму 35,7 млрд тенге.

На сегодня выдано 34 автомобиля: Нур-Султан - 11, Алматы - 4, Актюбинская область - 3, Алматинская область - 1, Западно-Казахстанская область - 1, Жамбылская область - 4, Павлодарская область - 4, Шымкент - 6.

К слову, программа льготного автокредитования стартовала в Казахстане 16 мая 2022 года. Правила утверждены постановлением правительства. Оператором программы определено АО «Фонд развития промышленности», общая сумма финансирования – 100 млрд тенге из средств АО «Жасыл Даму». На сегодня прием заявок от граждан принимают «Евразийский Банк», «Банк Центр Кредит» и Halyk Bank.

По словам заместителя председателя правления АО «Фонд развития промышленности» Жанар Ибрашевой, по итогам рассмотрения обращений граждан для предоставления счета на оплату в банки второго уровня отменено требование о наличии VIN кода автомобиля.

Представители Ассоциации казахстанского автобизнеса отметили, что поступает много обращений касательно страхования КАСКО. Так, для снижения финансовой нагрузки на потребителя банкам-участникам направили условие о страховании на ежегодной основе. Так, владельцы новых автомобилей, приобретаемых по программе, смогут страховать движимое имущество не единым авансовым платежом за весь срок кредитования, а по факту, за каждый год пользования льготным кредитом.

Напомним, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК со своей стороны подготовило необходимую базу – правила программы. Дальнейшая реализация передана Фонду развития промышленности и лежит в сфере деятельности бизнеса – производителей автомобилей, ритейлеров и БВУ, которые работают в соответствии с утвержденными правилами программы.

К слову, кредитование осуществляется на следующих условиях: ставка вознаграждения – 4% годовых; сумма кредитования – не более 10 миллионов тенге; срок финансирования – не более 7 лет; первоначальный взнос – от 0 %; стоимость транспортного средства – не более 15 миллионов тенге.

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