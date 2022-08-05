Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу продолжает работу по выявлению теневых схем вывоза нефтепродуктов за рубеж, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

В этом направлении агентство проводит тщательные проверки во всех регионах страны для предотвращения спекуляции с топливом.

На сегодня установлены факты экспорта ГСМ под видом других нефтепродуктов с использованием подложных товаросопроводительных документов.

В отдельных случаях недобросовестные предприниматели занимались перепродажей дизельного топлива, выделенного в льготном порядке для уборки урожая, сообщили в агентстве.

«Уважаемые граждане и предприниматели! Если Вам стали известны случаи незаконной реализации или вывоза ГСМ за пределы страны либо Вы стали жертвой фактов злоупотребления должностными полномочиями со стороны уполномоченных органов и организаций, призываем сообщить в АФМ или территориальные департаменты по указанным номерам телефонов доверия в круглосуточном режиме», – призвали в ведомстве.