Льготные кредиты для строительства молочно-товарных ферм выделяют аграриям

Ход реализации проекта по поддержке агропромышленного комплекса рассмотрели на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передает Kazpravda.kz .

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Проект нацелен на тиражирование положительного опыта Северо-Казахстанской области по строительству молочно-товарных ферм в других регионах страны, сообщает Минсельхоз республики.

Предыдущее совещание по данному вопросу состоялось в августе и за данный промежуток времени есть существенные продвижения к старту программы в регионах. 31 августа 2023 года приняты правила кредитования проектов в сфере АПК. Они дают возможность выдавать предпринимателям кредиты через поверенных агентов по льготной ставке 2,5%, до 10 лет. Максимальная сумма займа –– до 5 млрд тенге.

Из 11 областей, участвующих в Большом проекте, 8 определили поверенных агентов в лице СПК.

Еще 3 региона (Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская области) проводят конкурсные процедуры на их определение.

В области Абай, Акмолинской, Северо-Казахстанской областям уже выделили средства на кредитование в размере 34 млрд тенге.

В октябре планируется перечислить 52 млрд тенге еще 5 регионам (ЗКО, Алматинская, Костанайская, Павлодарская, Туркестанская области).

Госорганы и НПП «Атамекен» совместно анализируют потенциальный пул проектов, в том числе и на предмет бизнес-устойчивости предприятий-заявителей. Работа ведется в рамках исполнения поручения вице-премьера о создании межотраслевой интеграции между госорганами, бизнесом и акиматами для контроля за реализацией и эффективностью расходования бюджетных средств в рамках новой программы.

По итогам анализа некоторые проекты были исключены из списков потенциальных участников. Акиматам поручено внести качественный перечень проектов, которые полностью готовы к старту реализации с 2024 года и соответствуют всем требованиям программы. Итоговые результаты проведенного анализа рассмотрят на следующем совещании.