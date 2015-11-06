​Льготы для аграриев

На днях представители АО «Аграрная кредитная корпорация» организовали пресс-тур по агропромышленным объектам Жетысу. Вместе с журналистами ознакомиться с деятельностью фермерских хозяйств пожелали банковские работники. Причина такого интереса проста: в рамках госпрограммы «Агробизнес-2020» предусмотрены поэтапное сокращение прямого кредитования сельхозтоваропроизводителей холдингом «КазАгро» и передача данной функции банкам второго уровня, микрокредитным организациям, кредитным товариществам.

Аграрная кредитная корпорация уже приступила к фондированию частных финансовых институтов, которые в свою очередь направляют полученные средства на развитие субъектов АПК. Тем самым расширяется сеть каналов по оказанию фермерам финансовых услуг, банки увеличивают кредитный портфель в сфере сельского хозяйства.

Одним из первых участников новой программы кредитования стало ТОО «Agro-Food», построившее на заемные средства в Капшагае завод по выпуску гранулированных комбикормов. Объект запущен всего неделю назад, но на нем уже налажена переработка зерна, производительная мощность предприятия – 10 тонн продукции в час.

В ходе экскурсии по заводским цехам, оснащенным современным оборудованием, директор ТОО «Agro-Food» Айбар Зарлыханулы сообщил, что, помимо пшеницы, планируется закупать ячмень и кукурузу, из которых будут производить экологически чистый комбикорм. Спрос на такую продукцию достаточно высок, уже поступают заказы из семи районов Алматинской области. Завод расположен рядом с ключевыми транспортными артериями: железной дорогой, автотрассой Алма­ты – Усть-Каменогорск и строящимся коридором Западная Европа – Западный Китай. А значит, проблем с логистикой и доставкой товара клиентам не будет.

Вторым объектом посещения стала откормочная площадка агрофирмы Dinara-Ranch мощностью 5 тыс. голов КРС единовременного содержания, расположенная в селе Миялы Балхашского района. .

Ознакомившись с производственным процессом, гости остались довольны увиденным. Как отметил первый заместитель председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Нуржан Сейсенбаев, польза государственной поддержки аграриям налицо. Данные проекты являются большим подспорьем для развития животноводства в области. Кроме того, хозяйства, участвующие в породном преобразовании КРС по программе «Сыбага», получили возможность реализовывать свою продукцию.

В свою очередь представители банков выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству с Аграрной кредитной корпорацией в рамках госпрограмм, нацеленных на развитие сельского хозяйства. Остается добавить, что условия финансирования весьма выгодны для заемщиков: кредиты предоставляются в тенге, 50% банковской ставки зай­ма субсидирует государство.