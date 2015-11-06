​Льготы для аграриев

Свежий выпуск
464
Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

На днях представители АО «Аграрная кредитная корпорация» организовали пресс-тур по агропромышленным объектам Жетысу. Вместе с журналистами ознакомиться с деятельностью фермерских хозяйств пожелали банковские работники. Причина такого интереса проста: в рамках госпрограммы «Агробизнес-2020» предусмотрены поэтапное сокращение прямого кредитования сельхозтоваропроизводителей холдингом «КазАгро» и передача данной функции банкам второго уровня, микрокредитным организациям, кредитным товариществам.

Аграрная кредитная корпорация уже приступила к фондированию частных финансовых институтов, которые в свою очередь направляют полученные средства на развитие субъектов АПК. Тем самым расширяется сеть каналов по оказанию фермерам финансовых услуг, банки увеличивают кредитный портфель в сфере сельского хозяйства.

Одним из первых участников новой программы кредитования стало ТОО «Agro-Food», построившее на заемные средства в Капшагае завод по выпуску гранулированных комбикормов. Объект запущен всего неделю назад, но на нем уже налажена переработка зерна, производительная мощность предприятия – 10 тонн продукции в час.

В ходе экскурсии по заводским цехам, оснащенным современным оборудованием, директор ТОО «Agro-Food» Айбар Зарлыханулы сообщил, что, помимо пшеницы, планируется закупать ячмень и кукурузу, из которых будут производить экологически чистый комбикорм. Спрос на такую продукцию достаточно высок, уже поступают заказы из семи районов Алматинской области. Завод расположен рядом с ключевыми транспортными артериями: железной дорогой, автотрассой Алма­ты – Усть-Каменогорск и строящимся коридором Западная Европа – Западный Китай. А значит, проблем с логистикой и доставкой товара клиентам не будет.

Вторым объектом посещения стала откормочная площадка агрофирмы Dinara-Ranch мощностью 5 тыс. голов КРС единовременного содержания, расположенная в селе Миялы Балхашского района. .

Ознакомившись с производственным процессом, гости остались довольны увиденным. Как отметил первый заместитель председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Нуржан Сейсенбаев, польза государственной поддержки аграриям налицо. Данные проекты являются большим подспорьем для развития животноводства в области. Кроме того, хозяйства, участвующие в породном преобразовании КРС по программе «Сыбага», получили возможность реализовывать свою продукцию.

В свою очередь представители банков выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству с Аграрной кредитной корпорацией в рамках госпрограмм, нацеленных на развитие сельского хозяйства. Остается добавить, что условия финансирования весьма выгодны для заемщиков: кредиты предоставляются в тенге, 50% банковской ставки зай­ма субсидирует государство. 

Популярное

Все
Мастерица из Семея Екатерина Гуляева воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Поединок с рекордным результатом
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Хоккей: памятные даты и события
Зимую в Астане. Ради морозов и проруби
Искусство на века
Летописец суровой эпохи
Удивительное трио
Не хлебом единым
Влюбленный в свой народ
С почтением к Кастееву
Три дня в Алматинской области охотники с ловчими птицами – құсбегі – состязались в силе и ловкости
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
На автодорогах 4 областей ввели ограничения движения
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
Казахстанец не смог пробиться в свой 10-й финал на теннисном турнире в Австралии
25% от бюджета лекобеспечения ушло на лечение пациентов с редкими заболеваниями в РК
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
«ҚазАвтоЖол» сетует, что противогололедный материал сдувается ветром
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников
Черный список застройщиков обнародовали в Карагандинской области
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

О доступе к информации
С корейским акцентом
Деньги есть, идеи – тоже
Возвращайтесь с победой!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]