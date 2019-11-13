Льготы для инвесторов: Как будут поддерживать итальянские компании в Казахстане
Екатерина Елисеева
Посол по особым поручениям МИД РК Ерлан Хаиров на первом казахстанско-итальянском бизнес-форуме в Нур-Султане, рассказал, как Казахстан будет поддерживать иностранных инвесторов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Государство предоставляет преференции для инвесторов. В первую очередь освобождая от уплаты таможенных пошлин ввозимого оборудования и в виде натурного гранта бесплатно земли для промышленных объектов. При инвестировании в приоритетные сектора экономики: химию, нефтехимии, металлургию , машиностроение, производство продуктов питания свыше 13 миллионов долларов, казахстанская сторона готова освободить от уплаты трех видов налогов – корпоративного до 10 лет, налог на имущество до 8 и налог на землю до 10 лет. У нас действует 12 специальных экономических зон и фонд прямых инвестиций который от государства готов участвовать в любом проекте. Капитализация этого фонда 1 миллиард долларов США", – сообщил спикер.
Также он рассказал, что нового Казахстан может предложить иностранным инвесторам.
"В первую очередь это МФЦА. Там действуют английское право, есть безвизовый режим, есть специальные преференции, и многие инвесторы выбирают юрисдикцию МФЦА, потом инвестируют в различные проекты, в том числе сельское хозяйство, переработку добываемых горнорудных металлов. Второе - это приватизация. Первым президентом была озвучена широкая программа приватизации, свыше 700 проектов в различных секторах экономики все это будет приватизироваться и предлагаем поучаствовать в этой программе", – продолжил посол по особым поручениям МИД РК.
Ерлан Хаиров отметил, что сейчас крайне выгодно вкладывать в производство продуктов питания.
"Логистика еще одно перспективное направление. Ежегодно транзит контейнерных перевозок через территорию Казахстана в направлениях из Китая в Европу растет примерно на 50 процентов. Мы ожидаем что в следующем году страна получит от транзита порядка 5 миллиардов долларов в год. Многие компании понимают, что это большое направление. У нас есть также специальные экономические зоны", – дополнил спикер.
По его словам, важным направлением также остается машиностроение.
"Призываем компании ставить здесь на первоначальном этапе сборку крупноузловую, затем мелкоузловую, так дойдя до глубоких переделов. По части ГЧП очевиден большой интерес со стороны инвесторов, готовых вкладывать в социальные объекты в том числе школы и больницы. Геологразведка, сфера IT, экономика простых вещей, во всех этих сферах у итальянских инвесторов есть большая возможность принять участие", – сообщил посол.
Ерлан Хаиров в своем выступлении также отметил, что Казахстан привлек за годы независимости свыше 300 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.
"Большая часть из них приходится на добывающий сектор и задача правительства привлекать инвестиции в обработку. Для нас крайне важны технологии и компетенции, которые есть у итальянских компаний. Для нас крайне важно чтобы каждый инвестор, приходящий в страну, чувствовал себя защищенным, получал необходимую помощь и ему было комфортно здесь находиться", – заключил он.