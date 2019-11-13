Экономика
Льготы для инвесторов: Как будут поддерживать итальянские компании в Казахстане
Екатерина Елисеева
Посол по особым поручениям МИД РК Ерлан Хаиров на первом казахстанско-итальянском бизнес-форуме в Нур-Султане, рассказал, как Казахстан будет поддерживать иностранных инвесторов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Государство предоставляет преференции для инвесторов. В первую очередь освобождая от уплаты таможенных пошлин ввозимого оборудования и в виде натурного гранта бесплатно земли для промышленных объектов. При инвестировании в приоритетные сектора экономики: химию, нефтехимии, металлургию , машиностроение, производство продуктов питания свыше 13 миллионов долларов, казахстанская сторона готова освободить от уплаты трех видов налогов – корпоративного до 10 лет, налог на имущество до 8 и налог на землю до 10 лет. У нас действует 12 специальных экономических зон и фонд прямых инвестиций который от государства готов участвовать в любом проекте. Капитализация этого фонда 1 миллиард долларов США", – сообщил спикер. 

Также он рассказал, что нового Казахстан может предложить иностранным инвесторам.

"В первую очередь это МФЦА. Там действуют английское право, есть безвизовый режим, есть специальные преференции, и многие инвесторы выбирают юрисдикцию МФЦА, потом инвестируют в различные проекты, в том числе сельское хозяйство, переработку добываемых горнорудных металлов. Второе - это приватизация. Первым президентом была озвучена широкая программа приватизации, свыше 700 проектов в различных секторах экономики все это будет приватизироваться и предлагаем поучаствовать в этой программе", – продолжил посол по особым поручениям МИД РК.

Ерлан Хаиров отметил, что сейчас крайне выгодно вкладывать в производство продуктов питания.

"Логистика еще одно перспективное направление. Ежегодно транзит контейнерных перевозок через территорию Казахстана в направлениях из Китая в Европу растет примерно на 50 процентов. Мы ожидаем что в следующем году страна получит от транзита порядка 5 миллиардов долларов в год. Многие компании понимают, что это большое направление. У нас есть также специальные экономические зоны", – дополнил спикер. 

По его словам, важным направлением также остается машиностроение.

"Призываем компании ставить здесь на первоначальном этапе сборку крупноузловую, затем мелкоузловую, так дойдя до глубоких переделов. По части ГЧП очевиден большой интерес со стороны инвесторов, готовых вкладывать в социальные объекты в том числе школы и больницы. Геологразведка, сфера IT, экономика простых вещей, во всех этих сферах у итальянских инвесторов есть большая возможность принять участие", –  сообщил посол. 

Ерлан Хаиров в своем выступлении также отметил, что Казахстан привлек за годы независимости свыше 300 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.

"Большая часть из них приходится на добывающий сектор и задача правительства привлекать инвестиции в обработку. Для нас крайне важны технологии и компетенции, которые есть у итальянских компаний. Для нас крайне важно чтобы каждый инвестор, приходящий в страну, чувствовал себя защищенным, получал необходимую помощь и ему было комфортно здесь находиться", – заключил он. 




Популярное

Все
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
Очередной раунд переговоров между Украиной и Россией идет в Стамбуле
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Наследие "золотого века" казахской музыки в творчестве Кали Жантлеуова
Пора строить новые
В условиях ценового «шторма»
И бочка с порохом в кустах
Почему «лысеет» Караганда?
Педагог с душой художника
Блага по осени считают
Полвека с «крылатым» металлом
У жителей и гостей Туркестана появилось новое популярное место
Найденный в Приаралье прототип домбры оказался древнее, чем казалось
Нежность рук, тепло души
Японии не было равных
Чтобы была вода
«Актобе» выходит в лидеры
Накануне юбилея
Депутатские будни
Вершина творчества
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Новый тренер для чемпионки мира
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 июля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Токаев поручил превратить отечественные порты в ведущие хабы Каспия
Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана
Генсек ОБСЕ посетит Казахстан для изучения реформ Токаева
Одернула ребенка до перелома ключицы воспитатель детсада в Костанае
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
Конституционный суд: риски и ожидания
Сложный статус Каракалпакстана
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане

Читайте также

Экономика
Защитим свое, казахстанское
Экономика
В условиях ценового «шторма»
Экономика
Скопление наличных рублей в казахстанских банках: чего ждат…
Экономика
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]