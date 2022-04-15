В ходе очередного заседания оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрен вопрос поддержки и развития IT-отрасли.

Как подчеркнул в ходе встречи министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, профильным ведомством на постоянной основе проводится анализ текущей ситуа­ции. Совместно с эксперт­ным сообществом выработан ряд предложений по поддержке отечественной сферы информационных технологий. В частнос­ти, как сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, предлагается предоставлять IT-специалистам отсрочку от воинской службы, льготное кредитование для внедрения отечественных цифровых решений, а также продлить действие налоговых преференций в Astana Hub по принципу экстерриториальнос­ти до 2029 года.

Для оперативного реагирования на поступающие запросы от IT-специалистов, проявляющих интерес к работе в Казахстане, создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли представители международного технопарка IT-стартапов Astana Hub, НАО «Правительство для граждан» и акиматов Нур-Султана и Алматы.

В рамках деятельности рабочей группы уже налажены деловые контакты с компаниями, заинтересованными в релокации (перебазировании) в Казахстан.

Для получения актуальной информации создан веб-сайт с подробными инструкциями о въезде, пребывании и открытии компаний, а также о мерах гос­поддержки IT-отрасли. Создана группа в соцсетях, где участники могут получить оперативные ответы на вопросы касательно ведения бизнеса. Выстроена работа с профильными ведомствами по оказанию поддержки в релокации IT-компаний.

Резюмируя итоги обсуждения, глава Правительства Алихан Смаилов поручил проработать озвученные меры поддержки с заинтересованными госорганами.