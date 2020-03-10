Либерализация и ответственность

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев представил готовящиеся изменения в законодательство Казахстана по вопросам организации и проведения мирных собраний граждан.

Участие в обсуждении приняли представители ОБСЕ, ЮСАИД, ООН, посольств Великобритании, Германии, Нидерландов, США.

– Для нас важно мнение международного сообщества, потому что мы понимаем, что живем в глобальном мире. Те шаги, которые сейчас делаются в Казахстане, показывают, что наша страна движется в том направлении, вектор которого был задан еще Елбасы Нурсултаном­ Назарбаевым и сейчас поддерживается Президентом Касым-Жомартом Токае­вым, – отметил Даурен Абаев, обращаясь к представителям международного сообщества.

Он напомнил, что новый законопроект «О порядке организации и проведения мирных собраний в РК» разрабатывается МИОР по поручению Президента, и это не дополнения в действующий закон от 1995 года, а принципиально новый документ, который серьезно поменяет ныне существующую практику. Как отметил Даурен Абаев, это один из шагов по реализации концепции «слышащего государства».

Глава МИОР обратил внимание, что при разработке концепции законопроекта был внимательно изучен международный опыт в этой сфере, в том числе и тот, что есть в странах ОЭСР. По его словам, в целом международная прак­тика показывает, что общественная безопасность является одним из главных приоритетов при организации и проведении мирных собраний. Есть ряд демократических стран, которые с учетом ухудшения общественно-политической ситуации пошли на ужесточение своего законодательства по проведению мирных собраний. В то же время есть государства, которые идут по пути либерализации соответствующего законодательства, и Казахстан в их числе.

– При этом мы понимаем, что митинги – это не только право граждан, но и ответственность, – подчеркнул министр.

Даурен Абаев отметил, что обсуждение концепции нового законопроекта проходит по всему Казахстану, кроме того, изучаются социологические замеры на эту тему, и мнения звучат самые разные. Глава МИОР привел в пример проведенный Фондом Конрада Адэнауэра опрос казах­станцев, который показал, что 73% граждан страны хотят, чтобы проведение митингов было согласовано с властями Казахстана.

– Однако Главой государства принято решение: мы будем предлагать только уведомительный порядок проведения мирных собраний. У нас в законодательстве разрешительного порядка не будет, – заявил министр информации и общественного развития. – Возможно, дополнительные требования и условия будут в части проведения шествий и демонстраций в силу того, что для их организации необходимо будет ограничивать движение на улицах города. То есть тут процесс согласования будет связан исключительно с решением вопросов логистики, передвижения участников мирных собраний.

В частности, о том, что утверждается исключительно уведомительный принцип проведения мирных собраний, говорит тот факт, что из концепции законопроекта была изъята норма о введении ограничений для участников уведомительных мирных собраний в количестве 250 человек. Как отметил Даурен Абаев, за это высказался и Глава государства, отреагировавший в том числе на общественные обсуждения.

Глава ведомства также подчеркнул, что при разработке законопроекта во внимание принимались права и интересы всех граждан – и тех, кто хочет посредством митинга выразить свое мнение, и тех, кто не хочет принимать в них участие и испытывать неудобства от проведения подобных мероприятий. Новые нормы призваны обеспечить этот баланс.

– Важный вопрос – это проведение мирных собраний в так называемых специализированных местах. Главный принцип их определения, озвученный Президентом, – они должны находиться не на окраине. Их будут утверждать маслихаты, и информация о предлагаемых местах проведения митингов будет в свободном доступе. При определении специализированных мест должны учитываться: возможность достижения цели мирного собрания, транспортная доступность, возможность использования организаторами и участниками объектов инфраструктуры, соблюдение санитарных норм, безопасность организаторов и участников мирных собраний и плюс не на окраине, – пояснил Даурен Абаев.

Он также подчеркнул, что в новом законе будет определен исчерпывающий перечень оснований для отказа в проведении мирных собраний (в действующем законе они довольно размыты), и только на его основании госорганы смогут запретить проведение митинга. В остальных случаях будет неукоснительно соблюдаться уведомительный порядок, и для того чтобы провести мирное собрание, его организаторам достаточно будет предоставить информацию о времени, месте и теме его проведения в местные госорганы.

– Из понятия «участник» было исключено возрастное ограничение. Изначально мы ставили возрастной ценз на участие в мирных собраниях – только с 18 лет. Но отказались от этого в соответствии с требованиями Конвенции о правах ребенка, которую ратифицировал Казахстан. В ней говорится, что государства-участники признают права ребенка на свободу ассоциаций и свободу мирных собраний. В то же время у нас есть в законодательстве норма, которая предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в подобные мероприятия против его воли, – добавил глава МИОР.

Также министр информации и общественного развития проинформировал, что есть предложение от представителей общественных организаций направить проект закона на так называемую международную экспертизу, например в ОБСЕ. Он предложил вернуться к этому вопросу, когда документ поступит в Мажилис.

В этом контексте глава Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане Дьердь Сабо обратил внимание, что в структуре организации есть институты, занимающиеся вопросами этого рода, например Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ). Он отметил, что их эксперты готовы предоставить свое мнение о законопроекте – необходимо только сделать соответствующий запрос.

– Мы внимательно изучаем процессы, связанные с новым законопроектом, и отрадно видеть интерес к нему всего казахстанского общества, а также открытость госорганов и созданные возможности обсуждать законопроект, – отметил также Дьердь Сабо.

От представителей международных организаций и дип­ломатических миссий звучали вопросы относительно реализации уведомительного принципа на практике, поднимались вопросы формирования культуры мирных собраний.

– Мы не хотим тянуть с этим законопроектом, и будем максимально быстро его продвигать. Мы исходим из той ситуации, которая у нас в Казахстане сейчас: у людей достаточно высокая потребность высказаться и быть услышанными, и наша задача – предоставить граж­данам возможность делать это на законных основаниях, – подчеркнул Даурен Абаев.

Министр информации и общественного развития также обратил внимание, что новое законодательство о мирных собраниях обеспечит принцип ответственности всех сторон. Организаторы ответственны за проведение митингов на законных и мирных основаниях, а государственные органы в свою очередь – за непрепятствование и создание необходимых условий для того, чтобы люди могли свободно собираться и высказывать свою позицию.