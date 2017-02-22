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Личная ответственность
Юлия ПОЛОНСКАЯ
Что делать? Одиннадцать часов вечера. Вода льется, надежды на спокойную ночь стремительно тают. И тут озарение: недавно в социальных сетях был обнародован номер в WhatsApp акима столичного района «Сарыарка» с призывом к конструктивному диа­логу в любое время дня и ночи. Конечно, неловко беспокоить официальное лицо в столь поздний час, но человек, столкнув­шийся с бытовой аварией после нелегкого трудового дня и в полной мере ощутивший беспомощность перед равнодушием ответственных служб, готов на многое, даже пренебречь правилами хорошего тона. Таким образом, после недолгих сомнений сообщение было составлено и отправлено. И, о чудо! Не прошло и часа, как представители обеих аварийных служб схлестнулись в конкурентной борьбе за право прийти на помощь отчаявшемуся квартировладельцу. Течь была оперативно устранена, а механизм обратной связи доказал свою эффективность.

Открытость, транспарентность и профессионализм – именно эти понятия легли в основу реформы системы государственной службы, обозначенной Главой государства в Плане нации «100 конкретных шагов». Без развития человеческого капитала, особенно в сфере госуправления, не представляется возможным и реализация Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Именно поэтому проходящая сейчас комплексная аттестация госслужащих требует от аппарата менеджеров не просто знания законов, а навыков кризисного мышления и высокой эффективности в деле служения народу. Акимы всех уровней выходят на прямую связь с народом, возвращая, казалось многим, утраченное доверие к облеченным властью. Теперь слугой народа приходится быть не восемь рабочих часов, а все двадцать четыре.

Сначала руководителей всех государственных органов обязали открыть блоги и делиться с народом мыслями и планами, отвечать на злободневные вопросы в чатах. Часы приема расширились до дней открытых дверей, теперь и мобильные телефоны муниципальных руководителей рассекретили. В общем, делается все возможное, чтобы народ понял – его слышат.

Граждане быстро приняли условия игры. Поняли, что жаловаться напрямую начальству – действительно эффективней. Ведь инструмен­тов для стимулирования подчиненных у него гораздо больше, чем у простого гражданина. Акима Астаны Асета Исекешева сегодня в социальных сетях не «тэгает» разве что астанинец с совсем слабой гражданской позицией. Навалило снега, тротуар покрылся льдом, сосед не выносит мусор, нахамил кондуктор – уповают только на акима. Часто граждане настойчиво просят главу городской администрации проехать в городском автобусе или сходить на базар, а чаще – в поликлинику, чтобы собственными глазами увидеть, как непросто иногда бывает добиться справедливости простому человеку.

И вот парадокс: в итоге реформы, призванные снизить персонификацию власти, повысили не столько должностную, сколько личную ответственность первых руководителей. Наверное, это хорошо, но вот демократическое гражданское общество отличает­ся не только эффективностью прямого диалога с властью, но и высоким уровнем сознательности населения. А пока так: с жалобами на КСК, к примеру, к акиму выстраиваются очереди, но при этом кворума на собрании собственников квартир этих самых кооперативов достичь никак не удается.

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