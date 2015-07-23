Личность как пример Свежий выпуск 692 Тулеутай СУЛЕЙМЕНОВ, доктор политических наук, профессор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан

Начиная с университетского музея, посвященного жизни и трудовой деятельности почетного профессора КарГТУ­ Нурсултана ­Назарбаева, а также именной аудитории, в которой Глава государства в студенческие годы изучал структуру металлов и сплавов, вы входите в мир познания родного края, истории и культуры своего народа. Теперь здесь новые поколения будущих специалистов постигают тонкости современной металлургии на оборудовании мировых производителей.

Читатели, конечно, зададутся вполне резонным воп­росом: в чем же заключается и чем интересен опыт организации воспитательной работы в Карагандинском государственном техническом университете? Почему именно этот технический вуз стал платформой по обсуждению проблем патриотического воспитания студенческой молодежи? Попытаюсь ответить на все эти вопросы.

Сегодня очевиден тот факт, что объективными последствиями всеобщей глобализации становятся рацио­нализация общественных отношений, девальвация духовных ценностей, размывание и даже утрата культурной уникальности народов, сужение сферы применения этнических языков. А это в свою очередь ведет к кризису гражданской идентичности, когда человек начинает утверждаться во мнении, что «родина», «патриотизм» – понятия устаревшие, и сегодня важнее ощущать себя гражданином мира.

В этих условиях на высшие учебные заведения возлагается особая ответственность не только за профессиональную подготовку будущих специалистов, но и за их воспитание, формирование у них нравственных и гражданских качеств. От того, как будет личностно ориентирована молодежь, каков будет уровень ее гражданской ответственнос­ти, какие ценности культуры, истории составят основу ее мировоззрения, зависит успешность развития казахстанского общества. Поэтому сегодня, как никогда, актуально звучат слова великого Аль-Фараби: «Образование без воспитания может обернуться катастрофой».

На важности воспитания молодежи, формирования у нее высоких гражданских и нравственных качеств в своих выступлениях постоянно акцентирует внимание наш Президент Нурсултан ­Назарбаев, отмечая, что «на сегодня в сфере общественного сознания Казахстана чувствуется некоторый мировоззренческий вакуум, недостаток качественной идеологической работы, направленной на воспитание чувств и идей патриотизма. …Мы можем упустить молодое поколение, которое подвергается воздействию различных культур».

Анализ мирового опыта показывает, что программы воспитания, в том числе патриотического, дают позитивный эффект только в тех случаях, когда они, во-первых, носят системный характер, а во-вторых, имеют четкое мотивационное обоснование. Осознание руководством вуза данного обстоятельства стало побудительным мотивом к поиску новых подходов в организации патриотического воспитания, и прежде всего к поиску и обоснованию идеи, которая бы придала воспитательной работе столь необходимые комп­лексность и системность. Результатом этой деятельности стала разработка не имею­щей аналогов оригинальной модели патриотического воспитания на примере Первого Президента страны Казахстана, которая более пяти лет успешно реа­лизуется в воспитательном процессе университета.

Ее главная идея состоит в том, что основой формирования казахстанского патрио­тизма может стать изучение истории, а если конкретнее – жизни и деятельности великих людей, составляющих гордость страны. Для современного Казахстана такая личность – это, безусловно, его Первый Президент Нурсултан Назарбаев, решительность, мудрость и беззаветное служение своей Родине которого позволили ему стать поистине национальным Лидером, образцом истинного патриотизма.

В КарГТУ, где молодой Нурсултан Назарбаев получил основы высшего инженерного образования, эта идея получила особое звучание. При этом важно отметить такую особенность: все этапы патриотического воспитания связаны в единую систему, образую­щую модель, в которой основным системообразующим фактором выступает пример Первого Президента РК. Решение этой задачи потребовало соответствующего научного и методического обеспечения.

Для этого в университете был создан НИИ патрио­тического воспитания. За короткое время было разработано научное и методическое обеспечение модели, включающее в себя монографию «Формирование казахстанского патриотизма: теория и практика», а также комплекс информационно-методических материалов, куда вошли семь тематических сборников «В помощь кураторам», планы кураторских часов на каждый учебный семестр, примерная тематика «круглых столов» и диспутов. Все научно-методические материалы были изданы на государственном и русском языках.

Разработанная и реализуемая в КарГТУ модель патрио­тического воспитания достигла своей главной цели, а именно – обеспечила воспитание в молодом поколении качеств гражданина и патриота.



