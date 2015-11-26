​Личность Лидера – пример

«Нур Отан» – самое крупное политическое объединение Казахстана. Численность его членов составляет сегодня более 868 тыс. человек, и ряды постоянно пополняются. При этом членами партии являются многие известные казахстанцы.

Вот и накануне важного для страны праздника – Дня Первого Президента – в центральном аппарате партии состоялась церемония вступления в «Нур Отан» сразу дюжины известных всей стране личностей.

Партийные билеты из рук первого заместителя Председателя «Нур Отана» Аскара Мырзахметова получили глава Союза айтыскеров Журсин Ерман, обладатель международной премии «Алаш» Серик Аксункарулы, молодой поэт, лауреат государственной молодежной премии «Дарын» Калкаман Сарин, публицист Ауыт Мукибек, мастер спорта, один из лучших футболистов Казахстана Давид Лория, известный борец Жуманазар Ерсултан, заслуженный тренер РК Нурлан Керимбаев, звезда эстрады Маржан Арапбаева, актер Казахского музыкально-драматического теат­ра им. К. Куанышбаева Нуркен Утеулов, генеральный директор ТОО «Global Eagles» Дастан Нус­кенов, гендиректор телеканала «Казахстан-Шымкент» Уали Кыдыр и редактор-телеведущая ТК «Казахстан» Ирина Тен.

– Мы гордимся тем, что с каж­дым годом растет доверие к партии. Вступление в ряды партийцев таких личностей, как вы, добившихся невероятных успехов в литературе, в культуре, в искусстве, в спорте и других сферах жизнедеятельности, – огромная радость для всех нуротановцев, – обратился к участникам церемонии А. Мырзахметов.

Он поздравил однопартийцев с их ответственным решением и выразил надежду, что они смогут внести весомый вклад в решение тех задач, которые сегодня стоят перед всей страной, а значит, и перед «Нур Отаном».

Сами новые члены партии, говоря о том, что сподвигло их вступить в ряды «Нур Отана», единодушно отмечали: главная причина – личность Лидера партии, Главы государства Нурсултана Назарбаева и желание содействовать проводимой им политике, нацеленной на процветание Казахстана и казахстанцев.

– Сегодня знаменательный день для меня. Принятое решение о вступлении в партию «Нур Отан» – осознанный, обдуманный шаг, – отметила Маржан Арапбаева. – Я отдаю себе отчет, что быть членом этой партии – означает работать на благо своей страны, быть патриотом, и в этом смысле для меня идеальный пример – наш Елбасы Нурсултан Абишевич.­ Полностью поддерживаю его идеи и инициативы, и, став членом возглавляемой им партии, надеюсь, сумею способствовать их воплощению.

Акын, публицист Ауыт Мукибек подчеркнул, что партия «Нур Отан» прошла испытание временем и получила огромный кредит доверия населения. Целью же своего собственного прихода в политобъединение молодой человек назвал желание оказывать содействие в мобилизации вокруг Елбасы и его идей казахов, проживающих за рубежом.

– Я полностью разделяю и поддерживаю политику Президента, его видение будущего нашей страны, его идеи о равноправии всех граждан Казахстана, – отметил Давид Лория. – Мы знаем, как начинался Независимый Казахстан, и видим, какой страна стала сейчас, – это феноменальный прогресс. И это – заслуга Главы государства.

В преддверии Дня Первого Президента не только в столице, но и во всех регионах страны проходят церемонии торжественного приема в партию.