О чем печаль твоя, мудрец?



У Асана Кайгы, философа Степи, по определению Шокана Валиханова, много личностных характеристик, закрепившихся в народной памяти. Его называли вещим певцом – жырау, отражавшим проблемы бытия в толгау, терме, назиданиях и афоризмах. Углубленным изучением его наследия занимались как литераторы, так и ученые-востоковеды – Шокан Валиханов, Григорий Потанин, Машхур Жусуп Копеев, Мухтар Ауэзов.

Настоящее имя степного муд­реца – Хасан Сабитулы, но звали его в основном Асаном, добавляя то слово кайгы, что значит – печальный, то ата – дедушка. Жил он во второй половине XIV – в начале XV веков. Асан Кайгы был одним из влиятельных сановников хана Золотой Орды Улу-Мухаммеда, затем в годы политической борьбы в Восточном Дешт-и-Кыпчаке он занял сторону противников хана Абулхаира – султанов Керея и Жанибека, основавших Казахское ханство, и ратовал за объединения всех казахских родов.

Несмотря на то что Асан Кайгы был исторической личностью, он приобрел в народной памяти легендарные и даже мифологические черты. Наиболее популярной стала легенда о поисках Асаном Кайгы обетованной земли – Жеруйык, с обильными пастбищами и полноводными реками, мягким климатом, множеством зверей и рыбы, где люди живут без враж­ды и угнетения, где «на спине овцы жаворонки мирно вьют гнезда». Сохранились предания о том, что Асан Кайгы много путешествовал. На быстроногой верблюдице Желмая он объехал все казахские степи, горы и долины, побывал в Коканде, Бухаре, Хиве...

Как отмечают тюркологи, эпитет «қайғы» употребляется по отношению к людям высоконравственным, много видевшим, тонко чувствующим и муд­рым. Асан говорил с печалью не только о своем времени, но и о событиях повседневной жизни. Светлыми чувствами, хотя и не без грус­ти, пронизаны его мысли о будущем. Он искренне верил, что новые поколения найдут землю обетованную, где все будут равны и счастливы. Асан Кайгы считал, что человек должен бояться, как огня, ложных показаний и дурного слова, чтобы не множить зло на земле. До наших дней дошли 23 произведения Асана Кайгы. Это и терме, и ақыл сөздер, и шешендік сөздер.

В честь Асана Кайгы на территории современного Шиелийского района Кызылординской области в XVI веке возведен мавзолей Асан-ата. Кроме казахстанских почитателей поэта, мавзолей часто посещают представители других тюркских народов Центральной Азии – узбеки, каракалпаки, туркмены, кыргызы. Для посетителей организован автомобильный проезд от железнодорожной станции Байгекум. Историческая ценность памятника отмечена еще в советское время – постановлением Совета Министров Казахской ССР в 1982 году мавзолей Асан-ата включен в список памятников истории и культуры республиканского значения и взят под охрану государства.

Себя обессмертил и Трою

Генрих Шлиман обессмертил свое имя тем, что нашел Трою, город, известный троянским конем, красавицей Еленой и Гомером, который в свою очередь обессмертил себя, рассказав про коня, Трою и Елену в «Илиаде» и «Одиссее». Поначалу никому и в голову не приходило, что в этих его творениях описаны реальные события. Но Шлиман Гомеру поверил. И откопал Трою.

Десять лет осаждали греки Трою. Многие мифические герои – дети богов – нашли смерть у стен этого города. Погиб тут и любимец всей Эллады – Ахиллес, сраженный стрелой, которую направил сам Аполлон. Разве это не сказка? Разве можно верить в правдивую основу событий в «Илиаде» и «Одиссее»?

Не только древние византийские историки, но и ученые XIX столетия не верили ни в Гомера, ни в подлинность его историй. Более двух тысячелетий эти творения эллинского эпоса считались лишь красивым вымыслом. Но нашелся человек, который целиком доверился великому слепцу. Его звали Генрих Шлиман.

Он упрямо верил в реальное существование древней Трои. Еще мальчиком он влюбился в гекзаметр гомеровского эпоса и решил во что бы то ни стало раскопать легендарный город. «Троя была!» – писал он еще до своих раскопок. Его сочли наивным чудаком. Но история науки знает подобных «чудаков». Среди них были и Колумб, и Галилей, и Циолковский...

Своей идее немецкий археолог Генрих Шлиман посвятил всю жизнь. Следуя за Гомером, он нашел все-таки Трою – город царя Приама, который теперь фигурирует не только в литературе, но и в исторической науке. Шлиман раскопал Трою именно там, где «указал» Гомер, – в Малой Азии. Это было в конце позапрошлого века. А теперь великое начинание немецкого ученого стало новым направлением истории и археологии.

Шлиман доказал, что часто в основе даже самых смутных легенд и эпических народных творений лежат реальные исторические события. В легендах древних греков, в песнях скандинавских скальдов, в волшебных сказках арабов, в эпосе индейцев Америки, в славянских былинах о богатырях – везде можно найти нить Ариадны, которая приведет ученых к новым открытиям.

Благодаря Шлиману, пионеру оригинального метода в археологии, за последние сто лет из-под земли извлекается на свет одно чудо древнего мира за другим. Следуя за легендами и сказаниями древнего эпоса, археологи находили города и храмы, места великих сражений и замечательные произведения искусства.

Действительность мечты прекрасней

Древнегреческая цивилизация, как яркая комета, на мгновение вспыхнула на небосклоне человеческой истории и исчезла, оставив лишь след в памятниках культуры. У греков не было осознания некоего гарантированного исторического будущего, они жили только настоящим. Для Асана Кайгы настоящее было дорогой в будущее. И он верил, что она обязательно его выведет к Жеруйык, к той земле, где все живут в мире и согласии. И такая страна на карте есть! Это современный Казахстан – Мәңгілік Ел, ставший наглядным воплощением мечты.

В одном из своих интервью Олжас Сулейменов назвал Казахстан маленькой моделью человечества. «В нашей стране, – отметил поэт, – проживают представители более сотни национальностей, и, тем не менее, они едины. В будущем я вижу человечество именно таким – многонациональным, многоконфессиональным и единым. Это моя мечта. Надо не зависеть, а взаимозависеть друг от друга. Вот такая историческая ответственность лежит на Казахстане».

Такие слова, несомненно, порадовали бы Асана Кайгы. Казахстанцы умеют мечты делать явью!