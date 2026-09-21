Личные вещи Брижит Бардо выставили на аукцион в Париже

Кино,Европа,Lifestyle
Айман Аманжолова
корреспондент

Среди них балетки и бриллианты актрисы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Почти 300 личных вещей французской актрисы, певицы и фотомодели Брижит Бардо выставили на аукцион в Париже. Об этом сообщает BBC.

Предметы привезли из домов актрисы в Сен-Тропе и ее парижской квартиры. Среди лотов — мебель, одежда, ювелирные изделия, балетки Repetto, велосипед Peugeot и классические гитары. На торги также выставили экземпляр «Камасутры» и эротические портреты Бардо.

«Каждый выставленный на продажу предмет хранит память о какой-то встрече, событии, моменте счастья или этапе ее жизни. Они рассказывают историю как самой женщины, так и легенды», — отметил секретарь актрисы Франк Гийю.

На торги также выставили две пары кожаных балеток Repetto. Как передает BBC, в юности Бардо профессионально занималась балетом. По ее просьбе Repetto создал для нее модель для повседневной носки, которая впоследствии способствовала популяризации бренда.

На аукцион также выставлена механическая пишущая машинка, на которой Бардо вела переписку и работала над автобиографией, а также кухонная утварь, сковороды Le Creuset и зажигалки.

Стартовая цена большинства лотов составляет менее €100. При этом организаторы ожидают, что во время торгов стоимость предметов значительно вырастет.

Часть выставленных вещей связана с любовью Бардо к животным. Среди них — мягкие игрушки и ошейники, принадлежавшие ее собакам.

«Брижит не могла жить без животных рядом. Когда кто-то из них умирал, она была безутешна. Всех их хоронили в саду, соблюдая строгий порядок, а их фотографии занимали почетное место в ее домах», — указал Гийю.

Вырученные средства направят в основанный Бардо фонд защиты животных. Часть дохода также получит ее единственный сын Николя-Жак Шарье.

Брижит Бардо родилась в Париже в 1934 году. Она дебютировала в кино в 1952 году и за актерскую карьеру снялась более чем в 50 фильмах. Среди наиболее известных картин с ее участием — «И Бог создал женщину», «Истина», «Частная жизнь» и «Вива, Мария!». Фильм «Истина» был номинирован на премию «Оскар» в категории иностранных фильмов.

В 1973 году Бардо завершила актерскую карьеру. После этого она сосредоточилась на защите животных и основала собственный благотворительный фонд, который помогает животным и выступает в их защиту.

Бардо умерла 28 декабря 2025 года в возрасте 91 года. Как сообщил супруг актрисы Бернар д'Ормаль, причиной смерти Бардо стало онкологическое заболевание. Похороны актрисы прошли во французском городе Сен-Тропе.

 

#кино #Париж #актриса #БрижитБардо

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