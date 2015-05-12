Личным примером мужества и отваги Статьи 736 Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ, Атырауская область

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В армию Рахим Курманбаев был призван в 20-летнем возрасте, в 1940 году. Службу начинал в Монголии, на Халхин-Голе. После вторжения фашистских войск прошел подготовку на курсах радистов-связистов. В конце 1941 года зачислен в состав сформированного в Бийске 782-го полка 232-й стрелковой дивизии. Боевое крещение получил в июне 42-го под Воронежом. Участвовал в освобождении Курска, Сум, Киева. Прошел Чехословакию, Венгрию, Румынию и Австрию, где и встретил Победу.



– Нам, связистам, было непросто, хоть мы и не шли в бой в первых рядах. Обеспечить бесперебойную связь – вот главная задача. С радиостанцией, катушкой с проводом пробирались под артобстрелом к месту, чтобы дать связь командиру. Когда вражеский снаряд взрывался перед тобой, то тебя накрывало осколками – выжить не было шансов, – вспоминает Рахим Кайырович, рассказывая, что самому убивать не приходилось – его оружием была радиостанция. А вот на грани жизни и смерти побывать пришлось. Повозка, в которой он ехал со своим снаряжением, подорвалась на противотанковой мине. Возничий погиб, а сам Рахим получил контузию.



– От голода и холода настрадались в Карпатских горах, когда отступающий враг взрывал тоннели – подолгу приходилось искать обходные пути. И здесь наша рота связистов сыграла свою роль – пробираясь с разведчиками, докладывали обстановку. Как-то нашли кабель, подключились, а там немцы переговариваются – так и узнали ситуацию. Что впоследствии помогло вырваться из горной западни, – делится аксакал, добавляя, что связистов называли "нервами армии".



Действительно, – нервы, от действий которых зависит жизнеспособность как отдельного полка, так и армии в целом. В литературе описано немало случаев, когда связист, погибая, сжимал зубами концы оборванного провода. Связисты были наиболее уязвимы – пробираясь к местам обрыва кабеля, часто попадали в прицел снайпера. Были они и желанной добычей в качестве источников информации – находясь рядом с командиром, они владели секретными данными.



Наш герой подвигами не хвалится, скромно отмечая, что воевал, как все. Об этом могут рассказать награды. Два ордена Отечественной войны II степени, орден Крас­ной Звезды и медали "За отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.". К примеру, в представлении к ордену Красной Звезды значится, что "16 апреля 1944 года в бою за форсирование р. Полдаза тов. Курманбаев под сильным пулеметно-минометным огнем противника, рискуя жизнью, с материальной частью радиостанции переправился через реку, где обеспечил связь командира батальона с командиром полка. Благодаря четкой работе радиосвязи батальон отразил четыре атаки противника. Своим личным примером мужества и отваги воодушевлял бойцов на боевые подвиги".



Таким же примером служения Родине он остается и по сей день. Демобилизовавшись в 1946 году, Рахим Курманбаев работал сек­ретарем первичной организации колхоза, а с 1950 года до выхода на заслуженный отдых работал начальником отделения связи в селах Атырауской области и самого областного центра. Как известно, почта и связь тесно связаны с периодической печатью. Обеспечить своевременную доставку газет, помочь с оформлением подписки, в том числе и на "Казахстанскую правду", было делом Рахима Кайы­ровича.

В этот день аксакал принимал поздравления не только от нашей газеты.



Сегодня он живет в селе Сарайшык Махамбетского района, где проживают 6 участников войны. Решением маслихата и акимата района всем им присвоено звание почетного гражданина района. Как подчеркнул аким Махамбетского района Алибек Наутиев, это является знаком почтения и благодарности жителей. Председатель областного совета ветеранов Катимолла Ризуанов вручил Рахиму Курманбаеву юбилейную медаль "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".



– Живите в мире и согласии, берегите Родину от потрясений. Пусть дети и внуки живут в благополучии, а Казахстан крепнет и процветает. Успехов "Казахстанской правде" и хорошей бесперебойной связи с читателями! – благословляет Рахим Кайырович на прощание.



…Всего в Атырауской области осталось 78 ветеранов войны. На фронт из области ушли более 42 тыс. жителей, только 13 тыс. не вернулись с полей сражений.