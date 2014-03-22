Лидер антиядерного движения

Экономика
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В Нидерландах 24–25 марта состоится 3-й Глобальный саммит по ядерной безопасности. Президента Казахстана ждут здесь как одного из мировых лидеров, внесших и продолжающих вносить большой вклад в дело укреп­ления ядерной безопасности, а также как государственного деятеля, неизменно выступающего с конкретными и продуманными предложениями по этой актуальной и злободневной теме. 

К слову сказать, организаторы саммита подчеркивают, что диа­логовая площадка сфокусирует внимание на безопасности ядерных материалов, используемых в мирной индустрии, нежели на безопасности военных ядерных материалов и вопросах ядерного разоружения и нераспространения. Однако очевидно, что эти темы тесно взаимосвязаны и логические мостики между ними неизменно прокладывались на первых двух саммитах. Они также будут прокладываться и в Гааге.

Например, ожидается, что одной из тем в центре внимания глобальных лидеров будет вопрос создания в Казахстане Международного банка низкообогащенного уранового топлива под эгидой МАГАТЭ. Этот банк, нацеленный на обеспечение стабильности международного рынка ядерного топлива, вместе с тем рассматривается и как дополнительный элемент обеспечения безопасности ядерных материалов. 

Глава нашего государства в своих выступлениях неоднократно подтверждал готовность Казахстана к размещению такого банка на территории нашей страны, и в настоящее время переговоры между республикой и МАГАТЭ по соглашению о размещении банка вышли на финишную прямую. Подробная информация об этом станет одним из так называемых страновых «подарков», которые везет с собой казахстанская делегация в Гаагу и которые здесь ждут хозяева саммита-голландцы, его инициаторы-американцы и остальные участники этого глобального действа.

Важен будет визит Президента в Нидерланды и с точки зрения двусторонних отношений. Об этом говорили голландские политики, дипломаты и эксперты в эксклюзивных интервью накануне прибытия Главы государства в королевство. Программа визита, как ожидается, включит встречи Президента с Королем Нидерландов Виллемом-Александром, Премьер-Министром Марком Рютте, а также ознакомление с индустриальным и инновационным потенциалом этой страны.

Сенатор Нидерландов Рене ван дер Линден, в прошлом возглавлявший Сенат Королевства и Парламентскую ассамблею Совета Европы, считает, что в отношениях между нашими странами существуют «громадные возможности», прежде всего в агробизнесе. Перспективы их реализации он видит через объединение огромных возможностей Казахстана и инновационных технологий, разработанных в Голландии, являющейся при территории в 60 раз меньше Казахстана вторым крупнейшим экспортером продукции сельского хозяйства в мире. 

Успех Голландии в этой сфере Р. ван дер Линден объясняет «золотым треугольником» факторов – мощным сотрудничеством исследовательских институтов, активным вовлечением бизнеса на всех стадиях и правительственной поддержкой на протяжении всего процесса.

Другой выгодной сферой для взаимодействия голландский политик считает энергетику, причем речь может идти о развитии сотрудничества в сфере альтернативной энергетики и использования возобновляемых источников энергии. И вновь наработанный в Голландии богатый опыт может быть использован в Казахстане, имеющем поистине неограниченный потенциал в развитии ветровой, солнечной энергии и энергии с использованием биомасс, что особенно актуально в преддверии подготовки к Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017».

Третьей наиболее перспективной сферой взаимодействия Р. ван дер Линден считает логистику. Опыт крупнейшего в Европе порта Роттердама, где ежедневно используются десятки тысяч швартовочных мест для судов разного тоннажа, может быть весьма полезен при развитии порта Актау. 

Кроме того, голландский политик, не раз посещавший Казахстан и выступавший на Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане, отмечает наличие большого потенциала сотрудничества в сфере культуры, туризма и спорта. Но самой важной сферой, по его мнению, является образование. Уже сегодня ряд ведущих вузов Голландии, включая Маастрихтскую школу менеджмента, реализуют сотрудничество в этой сфере с Казахстаном, а в ходе визита ожидается выход отношений Назарбаев Университета с ведущими научно-исследовательскими учреждениями Голландии на новый уровень.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Нидерландов в Казахстане Ханс Дриссер считает, что потенциал взаимодействия двух стран в экономической сфере далеко не исчерпан. Голландия является третьим крупнейшим торговым партнером Казахстана в Европе и одним из крупнейших инвесторов, но это не предел.

В 2012 году голландские компании инвестировали в Казахстан 8,5 млрд. долларов, а импорт из Нидерландов в Казахстан составил 296 млн. долларов, в то время как экспорт из нашей страны в Нидерланды вырос до 7,3 млрд. долларов. В прошлом году эти тенденции роста продолжились. Основу взаимной торговли составляет экспорт нефти в Голландию, в то время как голландцы продают в Казахстан продукцию машиностроения и специализированные услуги, как, например, в сфере управления водными ресурсами.

Как отметил Х. Дриссер, голландская сторона готовится принять Президента Казахстана на высочайшем уровне. Причем такой прием в двустороннем плане будет оказан только руководителям еще всего нескольких стран из более 50 глав государств и правительств, прибывающих в Нидерланды для участия в саммите по ядерной безопасности.

Как поведали голландские и казахстанские дипломаты, в ходе визита предполагается подписать ряд меморандумов о взаимопонимании в сфере сельского хозяйства, сотрудничества в космической отрасли, в сфере охраны окружающей среды, а также предполагается учреждение делового совета между предпринимателями двумя стран. Возможно подписание еще ряда двусторонних документов.

Кроме того, Нидерланды и Казахстан разделяют позиции в сфере ядерного нераспространения и разоружения, отмечает Х. Дриссер. По его мнению, двум странам следует продолжать активное международное сотрудничество в этой сфере, в том числе и в сфере распространения информации о важности дальнейших поступательных шагов человечества к миру без ядерного оружия. И в этом контексте в Голландии с большим интересом воспринимают инициативу Президента Казахстана – Проект АТОМ.

Но, пожалуй, в качестве одного из самых важных итогов визита Главы нашего государства голландцы надеются увидеть максимальное расширение контактов между народами двух стран. 

– Недавний визит нашего министра иностранных дел в Астану и предстоящий визит в Нидерланды вашего Президента помогут распространить информацию о Казахстане в нашей стране и являются хорошими шагами в усилиях Казахстана по расширению своего присутствия в Нидерландах, – отметил Х. Дриссер.

Эту позицию полностью разделяет почетный консул Казахстана в Нидерландах, в прошлом выдающийся спортсмен – многократный чемпион Голландии по велогонкам, Рини Вагтманс. Как человек, первый раз посетивший Казахстан еще в начале 1990-х и уже тогда принятый Главой нашего государства, Р. Вагтманс считает, что наиболее перспективной сферой для укрепления тесных отношений являются спорт и налаживание спортивного взаимодействия, особенно в сфере конькобежного и велоспорта. Являясь большим и искренним другом Казахстана, в свое время выступавшим в составе юридической защиты профессиональной велосипедной команды «Астана», Р. Вагтманс считает, что голландцы и казахстанцы могут и должны стать ближе, и уверен, что предстоящий визит Президента Нурсултана Назарбаева придаст таким связям мощнейший импульс. 

Рамазан КЕЛЕШЕК, Гаага,
специально для «Казахстанской правды»

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