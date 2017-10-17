Лидер "Астаны" Ару перешел в UAE Team Emirates

27-летний итальянский велогонщик Фабио Ару подписал 3-летний контракт с арабской командой UAE Team Emirates, куда переходит после шести лет работы в "Астане", сообщает sports.kz.
"Для меня честь, что руководство и спонсоры команды UAE Team Emirates хотят объединить свои и наши устремления в велоспорте, благодарю их за веру в меня, надеюсь, что оправдаю их ожидания. Мне бы хотелось поблагодарить всех, кто до этого момента работал со мной, помогал в моей карьере, они все играли важную роль в моем росте", – сказал Ару.
"Мы с радостью приветствуем приход такого чемпиона, как Фабио Ару. Его мастерство великолепно соответствует целям нашей команды. Помимо невероятного потенциала Ару мне бы хотелось отметить, что он – гонщик, которого любят болельщики за его благородство, которое он проявляет в гонках", – отметил спортивный директор UAE Team Emirates Карло Саронни.