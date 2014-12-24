Лидер "Астаны" признан лучшим велогонщиком сезона

Винченцо Нибали в сезоне текущего года, благодаря доминирующей победе на Тур де Франс, покорил сердца читателей Cyclingnews, которые избрали 30-летнего итальянца лучшим гонщиком, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на astanafans.kz.
"Смелые спуски Нибали и разрушительные атаки в горах, борьба наравне с прошлыми победителями "Тур де Франс" Альберто Контадором и Крисом Фрумом, сошедшими после падений, повлияли на читателей Cyclingnews", – говорится в распространенной информации.
Продуктивность лидера команды "Астана" на брусчатке во время 5-го этапа Тура, который читатели выбрали как самый незабываемый момент 2014 года, – все это закрепило за итальянским национальным чемпионом звание любимца болельщиков.
Нибали опередил победителя Вуэльты Контадора в опросе всего на 2%, а также чемпиона мира Михала Kвятковски на 10%, отмечается в сообщении.