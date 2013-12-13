Лидер, или История успеха человека

Режиссер в последние дни перед премьерой выглядел безмерно усталым и озабоченным. Как это бывает перед экзаменом, ему не хватало одной ночи: надо успеть подготовить казахскую версию картины (в оригинальной, как и в жизни, звучат три языка – казахский, русский и украинский), проследить, как делается эталонная копия, довести до ума светокоррекцию и т. д.).

– За полтора года снять без малого трехчасовой (170 минут) игровой сложнопостановочный исторический фильм, да еще и о судьбе Президента – это из области фантастики. Одних только заявленных объектов набралось 90 с лишним, а сколько еще было досъемок! – говорит он. – Это марафон, или по-казахски аламан-байга. Чтобы освоить такой объем, нужно иметь крепкую дыхалку. И при этом не просто бежать, но и сделать нормальное кино, где нет ощущения спешности.

Первым зрителем «Пути Лидера» стал реальный прототип – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

– Фильм, кажется, получился, – осторожничает Рустем. – Президент после просмотра выглядел воодушевленным. Это я понял по его – не буду пересказывать их содержание – веселым шуткам. Просмотр проходил в не совсем приспособленном для этого мес­те – Малом зале нового столичного оперного театра. Глава государства заметил, что звук здесь звучит не так, как хотелось бы. Это замечание я отнес бы к категории профессиональных. Кино на самом деле надо смотреть не там, где поют, а в кинозале, где звук глушится.

В «Пути Лидера» впервые в казахском кино затронута индуст­риальная тема. В советскую бытность такие попытки, как известно, удачными не были ввиду архисложности темы. Появлению этой картины способствовал успех, выпавший на долю «Неба моего детства» – первой части киноэпопеи. В том, что народ, и в особенности молодое поколение, принял эту картину, режиссер, по его словам, убедился, когда его пригласили в школу № 12, которую он оканчивал: дети с воодушевлением пересказывали целые эпизоды из нее.

В «Пути Лидера» художественный вымысел органично переплетается с документальной хроникой. К последней, в частности, относится эпизод, где Президент Казахстана, подписав ряд важных документов, встает из-за стола и, подойдя к окну в своем кабинете, поет. Ту самую песню, что звучит в «Весне на Заречной улице».

– В его плотном графике выкроить время для съемок было очень непросто, – говорит Рус­тем. – Здесь, конечно же, огромная работа была проделана Мухтаром Абраровичем Кул-Мухаммедом. Хорошо зная биографию Президента, министр культуры и информации оказал мне и драматургу Шахимардану Хусаинову огромную помощь консультативного характера при написании сценария.

В фильме подобран великолепный актерский ансамбль, начиная с исполнителя главной роли – актера Нурлана Алимжанова, на чью долю пришлось наибольшее количество съемочных дней. Он был утвержден еще в «Небе» – в финальной части картины играет 17-летнего Нурсултана Назарбаева.

– Так как в «Пути Лидера» показан отрезок жизни продолжительностью с 17 до 27 лет, то однозначно было решено, что Нурлан продолжит свою роль, – делится режиссер. – Конечно, физиогномически он один в один не совпадает с главным персонажем. Прототип чуть мощнее, крепче, брутальнее, но Нурлан много работал над собой: ходил в спортзал наращивать мышцы, изучал походку героя, учился петь, танцевать, сидеть на лошади, а главное – передавать его внутреннюю энергетику. В некоторых эпизодах ему нужно было брать в руки лопату и лом. Он, конечно, спортивный парень, к тому же много работавший над собой, чтобы вжиться в образ, но Нурлан все-таки не металлург. Поэтому актера приходилось фактурить.

– В картине сыграл актер высшего пилотажа Валентин Гафт…

– У нас вообще получился большой актерский букет, где соб­раны и полевые цветы (я имею в виду тех, кто первый раз снимается в кино), и декоративные, и даже кактусы.. Это и Нуржуман Ихтымбаев, и Наталья Аринбасарова, и Сергей Шакуров, и Виктор Сухоруков… Гафт сыграл у нас профессора Карагандинского университета. Всего полтора эпизода, но как энергия, талант, знание жизни и харизма Мастера подняли его! Своего героя он пропустил через себя, и человек, сидящий перед экраном, верит в этого персонажа. Сергей Шакуров великолепно смотрелся в роли первого секретаря Карагандинского обкома партии, хорошего управленца и крепкого идейного коммуниста.

Когда на площадке такие актеры, это, с одной стороны, облегчает работу, а с другой – делает ее суперответственной. Я испытывал, конечно, трепет перед такой глыбой, как Валентин Иосифович Гафт. А он оказался глубоким, тонко чувствующим человеком, так напоминавшим мне моего отца (поэт Жараскан Абд­рашов. – Г. Ш.). Когда Маша Голубкина, тоже сыгравшая у нас в эпизоде, назвала его человеком-Богом, она словно прочитала мои мысли.

В фильме воссозданы не прос­то колорит и атмосфера конца 50-х, но словно и аромат той эпохи. Режиссер не скрывает, насколько это было сложно. Чтобы оркестр (в данном случае – съемочная группа) играл в унисон и каждая нота прозвучала в нужном месте, необходим правильный подбор музыкантов, считает он, имея в виду, что кино – это коллективное творчество.

– Первые, кто воссоздают эпоху, – это художники кино. Мне повезло: у меня работали два сильнейших в Казахстане специалис­та в этой области – лауреат Государственной премии Умурзак Шманов и известный режиссер и художник Сабит Курманбеков. Они, на мой взгляд, справились на пятерку, хотя, учитывая сжатые сроки, это было нелегко. На долю художника по кос­тюмам Нурии Каспаковой тоже выпала нелегкая работа. Она подняла все наши склады и запасники, пригласила из «Беларусьфильма» костюмера, который привез огромное количество кос­тюмов, чтобы одеть «рабочих» металлургического завода так, как они одевались в 50–60-х годах. Ну и, конечно же, множество костюмов было пошито. Когда я сейчас смотрю свою же картину, то у меня в голове не укладывается: как мы все это успели сделать?!

Еще раз хочется поблагодарить операторов: Сапара Койчуманова, известного кыргызского оператора, который перешел из «Неба моего детства», и подающего большие надежды Александ­ра Плотникова.

Музыку писал молодой композитор Абулхаир Жараскан. То, что он, играя одну из эпизодических ролей, находился на площадке, помогало ему ощущать огромный завод, где есть свои улицы, светофоры, магазины, больницы и столовые, кожей. Я не знаю таинств рождения музыки, но мне было очень интересно наблюдать, как наш фильм обретает «голос». Все, что было написано молодым композитором и двумя его помощниками, закрепила музыкальный редактор Акторты Раимкулова. Спасибо ей за это. Нам была важна любая помощь.

В этой картине вообще очень много приглашенных узких специалистов. У нас работал, например, великолепный гафер – профессиональный художник по свету (этим обычно занимались у нас операторы). И я наконец-то имел возможность работать со своим режиссером монтажа, раньше его приходилось привлекать со стороны. В «Подарке Сталину» это был француз, на «Небо моего детства» приехала монтажер из Москвы Татьяна Белоусова. Галымжана Самбаева я сам, можно сказать, вырастил, поставив к ней ассистентом.

В картине огромное количество компьютерной графики и спецэффектов. Снимая, например, эпизод в Москве, куда Нурсултан Назарбаев был делегирован на комсомольский съезд, нужно было перекрывать Красную площадь. Но полностью сделать это оказалось невозможно – только одну треть. Хотя мы приехали на съемки в пять утра, народ уже там гулял. И пришлось всех современных персонажей, мелькавших на дальних планах, стирать, а не хватающих костюмированных – вставлять. Но чем сложнее оказывается задача, тем интереснее ее решать, потому что именно через этот процесс открываются секреты профессии.

Исполнительный продюсер картины Арман Асенов, сыгравший Максата, друга Нурсултана, тоже вынес на своих плечах многое. Практически каждый день он старался быть на площадке. Во многом благодаря его крепким продюсерским плечам мы уложились в производственный график. Это сейчас легко рассказывать о картине, но только мы с ним знаем, через какие трудности пришлось пройти, создавая эту архисложную киноленту. Если бы она не получилась, мы с ним были бы крайними. А теперь как будто и не причастны к ней, картина начинает жить своей собственной жизнью.

– «Путь Лидера» -– сверхнаселенный фильм. Какая из массовых сцен была наиболее сложной?

– Открытие металлургического завода в Темиртау. Эту сцену мы, можно сказать, воссоздали с миру по нитке. По технике безопасности на территорию действующего завода вход посторонним запрещен, поэтому во многих эпизодах снимались сами работники исторического завода. Некоторые из них пришли в касках своих отцов и дедов, хранящихся дома как реликвии.

Еще одна удача – в фильме очень много хроники тех лет, снятой имевшейся в Темиртау любительской киностудией. Постпродакшн студия «Кубики», работавшая в составе нашей команды, полностью отцифровала эти хроникальные материалы. Они не просто органично вплелись в ткань нашей картины – реальные кадры, связанные с казахстанской Магниткой, помогли нам воспроизвести эпоху.

Часть хроники мы получили из Москвы и Хельсинки. Ее введение в ткань картины стало своего рода ноу-хау казахстанского кинематографа – на большой экран выходит отреставрированная и покрашенная хроника.

То, что хроника стала цветной, приблизило ее по структуре к нашему фильму, хотя вначале мы хотели сделать наоборот: создав черно-белую картину, показать эстетику хроникальности событий. У нас есть даже кадры, где сразу и не поймешь, то ли это хроника, то ли снято в наши дни. Дыхание времени придало картине дополнительную прелесть.

Поскольку наше кино про реального героя с документальной, а не придуманной историей, у нас есть даже аутентичный материал. Мы нашли хронику, где 20-летний темиртауский горновой Нурсултан Назарбаев выступает на съезде комсомола в Алма-Ате, потом на Старой площади, стоя на трибуне рядом с Талгатом Бегельдиновым и тогдашним первым секретарем ЦК ЛКСМ Казахстана Узбекали Джанибековым. Видя эти кадры, понимаешь, что судьба, зафиксировав его на пленке, совершенно не случайно выбрала этого человека. Так называемая кадровая политика Советского Союза сработала в тот момент четко. Он – самый яркий представитель первого поколения квалифицированных рабочих из числа коренной национальности. Представляя рабочую молодежь на всех съездах и собраниях, он стал лицом своей эпохи, ее символом.

Педагог, научивший его азам металлургической профессии, провожая юного Назарбаева на родину, говорит ему: «Победителя видно на старте, быть тебе вожаком». Все эти эпизоды, кстати, не придуманные. Они взяты из воспоминаний самого Президента. В фильме вообще мало придуманных эпизодов, зато много правды, переданной художественными приемами кино. И если внимательно посмотреть картину, то можно увидеть много параллелей с сегодняшним днем. Я бы даже сказал, что эта картина только на первый взгляд о прошлом, но на самом деле она о настоящем дне. Те же проблемы, что были тогда, остались и сегодня. Просто они выглядят немного по-другому, и отношение к ним сегодня другое. Мне даже кажется, что в те времена было намного сложнее, чем сейчас, заявить о себе. Ведь и хлеб тоже, который сегодня у всех на столе в изобилии, тогда зарабатывался намного тяжелее. Понятно, что страна была другая, но человеческий фактор во все времена остается одинаковым. Не бывает такого, чтобы человек прикладывал усилия, но это было тщетным. Я лично в это не верю.

– В картине есть романтические моменты. Один из них – герой влюблен в украинку Люду. Как отнесся к ним прототип?

– Что касается Люды, то она (как впрочем, и все другие действующие лица) – реальный персонаж. Мы с ней встречались во время съемок в Днепродзержинс­ке. Она очень благодарна нашему Президенту. Когда ее внуку требовалась серьезная операция, Людмила написала ему. И Нурсултан Абишевич сразу откликнулся. Во время съемок в Акорде Президент признался: это было первое искреннее чувство в его жизни. Он добавил тогда: «И это происходило не так, как у нынешнего поколения: утром познакомились, а вечером уже вместе. Может быть, это и выглядит сейчас наивно, но в наше время мы очень долго, месяцами, ухаживали, прежде чем взять девушку за руку. Все у нас тогда было целомудренно». Нурсултан и Людмила долгое время переписывались, но первая любовь Президента так и не рискнула поехать в далекий Казахстан.

– Вернемся к «Небу моего детства». Как сложилась судьба этой картины?

– Знаете, немного жаль, что все ограничивается только публичными показами дома и на уровне государственных акций за границей в рамках Недели казахского кино. А хотелось бы, чтобы твою картину увидел не только казахстанский, но и другие зрители. Я же в каждую из картин киноэпопеи вложил не только четыре года жизни, но и душу. В «Пути Лидера», например, есть много интересных режиссерских решений.

А фильм «Небо моего детства», если выражаться советским языком, отработав свою идеологическую функцию, оказался на полке. А мне кажется, и эта картина, а теперь и «Путь Лидера» вполне могут жить своей жизнью. Что касается последней, то я больше чем уверен, она станет народной картиной: герой – плоть от плоти из народа.

По стилю повествования она более жесткая, чем «Небо...», где показано детство героя. Но если воспоминания, связанные с ним, для многих из нас ассоциируются с неким раем на земле, то «Путь Лидера» – это уже взрослая история. Когда я искал светокоррекцию фильма, мне вспомнилась советская живопись конца 50-х. Если в сталинскую эпоху имел место патетический имперский стиль, то в годы хрущевской оттепели появилась советская соцдействительность – так называемый «суровый стиль». Когда на Манеже появилась выставка картин приверженцев этого направления, Хрущев, человек, плохо разбирающийся в живописи, в пух и прах разнес ее. Она ему показалась слишком правдивой. В тот момент в Алма-Ате как раз открывался музей имени Кастеева, и его сотрудники по недорогой цене выкупили эти картины, чтобы пополнить пустующие пока запасники. Так по воле судьбы самые лучшие картины сурового стиля теперь находятся в нашей стране. Мне они дали эмоциональный заряд на что ориентироваться.

– Возможно, у этой киноэпопеи будет и продолжение?

– Может быть, но пока вперед забегать не буду. Мне нужно сейчас отдышаться и понять, что произошло. А потом я хочу снять кино про тюркских самураев, я этим болею. И современное кино про свое поколение тоже хочется снять, и за кино почти голливудского уровня про скифскую царицу Томирис мечтаю взяться.

Звезду ловить мне некогда. А сейчас я сам, как тот горновой, отстоявший вахту у доменной печи, чувствую себя как выжатый лимон. Мне кажется, любой режиссер, только что отснявший картину, похож на воина, вернувшегося с поля брани: война для него закончилась, но по ночам продолжает сниться. Так и я – по ночам продолжаю кричать: «Съемки! Мотор». Но это моя работа…

Галия ШИМЫРБАЕВА