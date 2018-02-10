Лидер КНДР пригласил в Пхеньян президента Южной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в "кратчайшие сроки" посетить Пхеньян, приглашение было передано сестрой Ким Чен Ына, сообщает РИА-Новости со ссылкой на агентство Ренхап.
Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон входит в состав правительственной делегации, которая прибыла на открытие Олимпиады в Пхенчхане. Утром в субботу она вместе с другими высокопоставленными членами делегации посетила президентский дворец и присутствовала на обеде, который дал президент Южной Кореи. Как сообщает агентство, приглашение было передано устно.