Лидер, политик, ученый

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Олег ТАРАН
Организаторами мероприятия выступили академии естественных наук Казахстана и России, Министерство образования и науки РК и ЕНУ им. Л. Гумилева. В числе участников были представители руководства Национальной академии наук РК, Нацио­нальной инженерной академии РК, Евразийского экономического клуба ученых, научно-технического холдинга «Парасат» и другие.
Открыл и вел мероприятие председатель КНБ РК, президент Национальной академии естественных наук Казахстана Нуртай Абыкаев, который представил новое трехтомное издание научных и научно-публицистических трудов Президента Нурсултана ­Назарбаева, отметив, что большинству из присутствующих эти работы знакомы, они использовались как в научных исследованиях, так и в практической деятельности.
Н. Абыкаев рассказал, что в первом томе сборника повествуется о Стратегии «Казахстан-2030» и макроэкономических проблемах трансформации общества. Второй том полностью посвящен новому этапу развития Казахстана, а третий – Стратегии «Казахстан-2050».
– На страницах издания – статьи, рассказывающие о Нурсултане Назарбаеве как о Лидере нации, политике мирового масштаба, создателе нового мира, – акцентировал внимание аудитории Н. Абыкаев. – Президент представлен как сильный ученый-исследователь, с мыслями и идеями которого считаются в мировом научном сообществе.
Представляя сборник, Нуртай Абыкаев выразил уверенность, что издание послужит развитию интеллектуальной мысли и обогащению нашего научного сообщества новыми идеями.
Депутат Сената Парламента Ахан Бижанов подчеркнул, что в сборнике собраны наиболее важные, имеющие эпохальное значение материалы, которые определяли нашу внутреннюю и внешнюю политику на различных этапах становления государства. По его мнению, вся проведенная работа и реальная действительность стали подтверждением правильности и научной обоснованности курса, предложенного Президентом страны еще в первые годы независимости.
Министр энергетики РК Владимир Школьник назвал представляемый трехтомник новой историей Казахстана в трех этапах. Он также отметил, что все задачи, которые ставил Президент страны в своих программах и Посланиях народу Казахстана на каждом из этих этапов, основаны на глубоком анализе глобальных процессов, которые происходят в мире, использовании лучшего международного опыта.
Затем слово было передано президенту Национальной академии естество­знания России и президенту международного университета «Дубна» Олегу Кузнецову, ученому, чьи размышления о Президенте Казахстана нашли отражение на страницах издания. Отметив, что Нурсултан Назарбаев предстает в книге в нескольких образах, ученый особо отметил среди них талант творца, способного генерировать самые передовые идеи и воплощать их в жизнь. Учитывая выдающиеся заслуги Президента РК перед наукой и образованием, Академия естественных наук РФ наградила казахстанского Лидера медалью.
Академик НАН РК Кенжегали Сагадиев отметил справедливость слов в одной из книг о том, что Президент Казахстана прежде всего выдающийся стратег, что его видение мира уходит далеко за горизонт времени. По мнению ученого, именно это позволяло и позволяет Лидеру нации определять стратегические цели, наполнять их конкретным содержанием.
Ставший научным редактором сборника профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Анатолий Спицын поблагодарил казахстанских коллег за многолетнее плодотворное сотрудничество. Он рассказал, что российские ученые по собственной инициа­тиве написали книгу о стратегиях Нурсултана Назарбаева как национальном прорыве Респуб­лики Казахстан. Ничего подобного этому ни в одной стране мира нет, подчеркнул А. Спицын.
Президент НИА РК Бакытжан Жумагулов отметил, что книга ценна не только тем, что включает в себя фундаментальные труды, охватывающие весь период становления независимого Казахстана, но и тем, что они написаны выдающимся человеком, политиком, ученым, находившимся в центре всех событий, – Главой государства ­Нурсултаном Назарбаевым. А ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков назвал презентацию трехтомника Нурсултана Назарбаева «Избранные произведения» одним из самых ярких событий научной жизни страны.
Подводя итоги презентации, все ее участники отмечали, что издание дает ясное представление об этапах и результатах экономических реформ в Казахстане, привлечении инвестиций, повышении эффективности системы регулирования экономики. Этот сборник будет интересен как специалистам различных профилей, так и всем патриотам Казахстана, интересующимся прошлым страны, созидаю­щим ее настоящее и переживаю­щим за ее будущее.

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