Лидер проявил характер

В выходные дни в Алматы состоялись центральные встречи всего республиканского мини-футбольного противостояния: «Кайрат» принимал главного соперника в борьбе за очередное «золото» – карагандинскую команду «Тулпар». В первом матче обладатели Кубка УЕФА едва не потерпели фиаско: за пять минут до окончания игры алматинцы проигрывали со счетом 1:4, но нашли в себе силы «вырвать» ничью – 4:4. А в воскресенье преимущество хозяев поля было просто подавляющим – 8:1, причем в составе «Кайрата» голами отметились семь игроков.

В турнирной таблице впереди «Кайрат», в 22 проведенных матчах набравший 61 очко. Далее идут «Тулпар» (60 очков, 24 игры) и таразский «СКА Юг» (41 очко, 22 матча).