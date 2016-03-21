Статьи Лидер уверенно ушел в отрыв Юлия ПОЛОНСКАЯ

При выходе с избирательных участков казахстанцам задавался лишь один вопрос: за какую партию вы проголосовали? В 82,15% случаев избиратели отвечали, что отдали голос за партию «Нур Отан», 7,15% голосов набрала КНПК, 7,17% – партия «Ак жол», 0,31% – партия «Бірлік», 1,19% – ОСДП и 2,03% – партия «Ауыл».



Как отметила Айгуль Садвокасова, опрос проводился на 110 избирательных участках по всей стране. Их отбирали случайным методом на основе данных, предоставленных ЦИК.

– По методике опрашивался каждый пятый избиратель, который вышел из избирательного участка. Таким образом, выборка составила 30 тысяч респондентов, – уточнила исполнительный директор исследовательского института «Общественное мнение». – В проведении опроса было задействовано около 200 интервьюеров, которые работали на избирательных участках с 7 утра.

