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Лидер уверенно ушел в отрыв
Азамат СЫЗДЫКБАЕВ
Как известно, методика исследования предусматривала опрос проголосовавших на выходе из избирательных участков. Как отметил в ходе итогового брифинга директор агентства «Медиа Консул» Юрий Черкасов, интервьюеры опрашивали каждого пятого избирателя на 225 избирательных участках. Участки, в свою очередь, выбирались так, чтобы пропорционально представлять все регионы страны, городское и сельское население.

– Выборка репрезентативная и представляет избирателей всей республики. Для проведения опроса привлечены 267 интервьюеров, их координировали 16 региональных менеджеров. Опрос начался в 7 утра и продолжался до закрытия участков, – сказал Юрий Черкасов. – На выходе из избирательных участков гражданам задавался вопрос: «За какую политическую партию Вы проголосовали?»

Итак, ответы распределились следующим образом: за партию «Нур Отан» голосовали 81,95% опрошенных избирателей, за Демократическую партию Казахстана «Ак жол» – 7,24%, за Коммунистическую Народную партию Казахстана – 7,22%, за Народно-демократическую патриотическую партию «Ауыл» – 2,00%. Общенациональная социал-демократическая партия набрала 1,20% голосов, политическая партия «Бiрлiк» – 0,39%.

Средняя ошибка выборки по опросу составляет 0,69% при доверительной вероятности в 99%.

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