​Лидер, ведущий к прогрессу

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Лариса ФРЕЗОРГЕР, вице-президент по финансам и развитию Инновационного Евразийского университета (ИнЕУ), Павлодар

25-летний юбилей Независимости – это яркий символ масштабных исторических достижений народа Казахстана. Четверть века стали для Казахстана эпохой прогресса и устойчивого развития. Наша страна своей новейшей историей доказала, что по праву может называться успешным государством и лидером всего Центрально-Азиатского региона. Потому что за 25 лет суверенный Казахстан состоялся как политически стабильное государство с динамично развивающейся экономикой, имеющее уникальный опыт достижения успеха.

В декларации подчерк­нуто, что комплексное реформирование образовательной сферы позволило Казахстану занять достойное место в мировом образовательном пространстве. Совершенствование отечественной системы образования и науки является одним из стратегических приоритетов государственной политики и ключевым элементом социально-экономической модернизации страны. И это действительно так, свидетельствую как специалист, работающий в образовательной сфере.

Сегодня Казахстан находится в первой трети мирового списка индекса человеческого развития по уровню грамотности взрослых. Страна уверенно вошла в группу стран с высоким уровнем человеческого развития, последовательно создавая условия для формирования интеллектуальной нации. Благодаря инициа­тиве Президента последовательно реализуется уникальная программа «Болашак», созданы

Назарбаев Университет, разветвленная сеть интеллектуальных школ. Поднимается уровень университетского образования во многих вузах страны. Во всех регионах республики построено более тысячи современных школ. То есть поддержка системы среднего и высшего образования, повышения уровня знаний во всех сферах и на всех уровнях стали важнейшей задачей государства, вытекающей из программ Президента.

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