Лидерам движения «Алаш» и видным деятелям установят памятники

В селе Торгай Костанайской области возведут памятники Ахмету Байтурсынулы и Миржакыпу Дулатулы, также в городе Алматы установят памятник Ахмету Байтурсынулы и бюст Жумату Шанину. Комиссия по установлению сооружений монументального искусства, в состав которой входят известные скульпторы, художники, ювелиры, ученые и общественные деятели, рассмотрела и одобрила проектные работы по итогам республиканского конкурса.

«Памятники – играют особую роль в сохранении исторической памяти и формировании общественного сознания. Поэтому нам крайне важно тщательно подойти к каждому этапу работы – от планирования до установки. Рабочая группа Комиссии перед тем, как приступить к завершающим работам по изготовлению памятника, должна рассмотреть проект в мягком материале в натуральную величину», – сказал министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Также члены комиссии единогласно поддержали предложения акиматов Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской и Улытауской областей. Так, в регионах планируется проектирование памятников народному писателю Казахстана Шерхану Муртазе, поэту, государственному и общественному деятелю Какимбеку Салыкову, Нияз батыру Сайдалы Баркыулы, ветерану Великой Отечественной войны и труда Джаксыбеку Уншибаеву и бюста турецкому политику, государственному деятелю Аднану Мендерсу.

Проектная работа по возведению памятника Сартаю Байжановичу «Сартай батыр – мың бала» была отклонена для доработки. Эксперты также обсудили актуальные вопросы в области монументального искусства.