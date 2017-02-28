Спорт
Лидером чемпионата РК по пожарно-спасательному спорту стала сборная ВКО
Ботагоз Балтабаева
Юношеская сборная Восточно-Казахстанской области заняла призовые места в зимнем чемпионате РК по пожарно-спасательному спорту, передает Kazpravda.kz.

В соревнованиях приняли участие 19 команд среди мужчин и 12 сборных среди юношей. Также между собой боролись 12 женских команд, но их результаты не учитывались в общекомандном зачете.

Состязания проводились по двум нормативам – подъем по штурмовой лестнице и преодолению стометровой полосы с препятствиями.

Отмечается, что юноши ВКО побили три рекорда. Первым рекорд установил Глеб Снегирев, совершив подъем по подвешенной лестнице в окно второго этажа за 7.46 секунды. 

"Борьба была непростой, все соперники были хорошо подготовлены как физически, так и морально. У нашей сборной тоже сильный боевой дух. Нас готовил тренер Михаил Филатов, и, выезжая на соревнования, наша команда была настроена только на победу! Призовые места, конечно, не даются легко, мы упорно трудились, проливая кровь и пот на тренировках. И это дало результат", – рассказал участник соревнований Глеб Снегирев. 

Второй рекорд принадлежит Валентину Мешкову, который покорил второй этаж за 8.14 секунды. И третьим рекордсменом стал Илья Ершов, он преодолел стометровую полосу с препятствиями за 18,41 секунду. Все они стали чемпионами и рекордсменами в своей возрастной группе.

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По результатам состязаний первые места в общекомандном зачете забрали как мужчины, так и юноши Восточно-Казахстанской области. Юноши одержали победу с большим отрывом.

Стоит отметить, зимний чемпионат по пожарно-спасательному спорту – ежегодное соревнование, в котором участвуют спортсмены из разных городов нашей страны. Представляя свой город и область, каждый старается показать лучший результат.

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